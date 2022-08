“Perché ha rifiutato il GF Vip”. Rita Dalla Chiesa, fuori il motivo ufficiale. Inaspettato

Adesso non ci sono più dubbi sul vero motivo della mancata partecipazione al GF Vip 7 di Rita Dalla Chiesa. Lei aveva fatto sapere nelle scorse settimane di non avere intenzione di prendere parte al reality show di Alfonso Signorini e aveva tentato di dare qualche spiegazione, che non faceva riferimento a questioni economiche. Ma è notizia di poche ore fa di una grossa novità, che proietterà la conduttrice televisiva in un’altra avventura, decisamente diversa da quella televisiva di Canale 5.

A proposito di GF Vip 7, se Rita Dalla Chiesa non sarà presente per una ragione che vi spiegheremo a brevissimo, c’è invece chi sarebbe ad un passo dal sì. Nella foto pubblicata da Alfonso Signorini con una story su Instagram vediamo un blocchetto e una penna e la dida recita: “SESTO INDIZIO. Un’altra concorrente distratta al GF Vip”. Ma di chi si tratta? Dovrebbe essere una giornalista o una reporter, insomma qualcuno abituato a prendere appunti come in un’intervista. Ma c’è anche chi sostiene che in realtà l’indizio si riferirebbe ad Aida Nizar.





GF Vip 7, Rita Dalla Chiesa non ci sarà perché entra in politica

Visto che le voci sul GF Vip 7 erano diventate sempre più insistenti, adesso è giunta una notizia ufficiale che riguarda proprio Rita Dalla Chiesa. Le sue parole e le indiscrezioni dell’ultimo periodo hanno trovato dei riscontri, infatti Signorini davvero dovrà fare a meno della sua presenza nella Casa più spiata d’Italia. E per una motivazione veramente inaspettata, dato che lei ha deciso di sposare un progetto molto ambizioso e interessante, che la metterà a durissima prova tra poco più di un mese.

Secondo quanto è stato riferito nelle scorse ore, Rita Dalla Chiesa scende in politica ed è candidata alle elezioni politiche del 25 settembre con Forza Italia di Silvio Berlusconi. Per precisione di informazione, la donna sarà la capolista dell’uninominale nella regione Puglia e nei plurinominali in altre regioni italiane. Dunque, le porte del GF Vip 7 si sono chiuse definitivamente e anche stavolta il reality show non potrà contare su di lei. Pronta a fare il suo meglio per essere eletta in Parlamento.

Parlando degli ultimi anni lavorativi di Rita Dalla Chiesa, dal 2021 è diventata opinionista ricorrente di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, mentre l’anno prima era stata opinionista a Italia Sì. Nel 2019 e nel 2020 è stata anche protagonista della pubblicazione di due libri, che si chiamano rispettivamente Mi salvo da sola e Il mio valzer con papà.

