Alex Belli e Delia Duran, beccati. La coppia più discussa di sempre reduca dall’esperienza televisiva vissuta dentro la casa del GF Vip. Dopo il turbolento e discusso triangolo d’amore sorto in seguito al rapporto speciale tra l’attore e la modella e influencer Soleil Sorge, la coppia sembra esserne unscita più forte di prima. Ecco dove li hanno visti.

Alex Belli e Delia Duran, una storia d’amore che sembra aver raggiunto la pace dopo i continui alti e bassi vissuti dallo scossone ricevuto dvanti alle telecamere del GF Vip. Soleil Sorge sembra essere un capitolo definitivamente chiuso e la coppia appare splendida sotto la luce dei riflettori di un evento importante.





Alex Belli e Delia Duran, la passerella da superstar tra flash e sorrisi. In abiti super lusso, gli ex gieffini hanno sfilato sulla Croisette a Cannes. Pose da veri divi tra altre celebrità, la coppia per l’occasione ha sfoggiato un look decisamente all’altezza. (Alex Belli e Delia Duran presto genitori).

Delia Duran in abito rosso lungo e sensuale, con uno spacco che mette in bella mostra la perfezione delle gambe. Scolaltura vertiginosa per completare il look da capogiro e sandali in tono con tacco vertiginoso griffati Giuseppe Zanotti.

Per Alex Belli, invece, completo blu della collezione Pretelli Uomo con giacca taglio smoking in tessuto lurex per Alex, camicia tono su tono e tanto di papillon. Le foto di coppia non solo mostrano la felicità del momento ma una complicità decisamente ritrovata.

