Sappiamo tutti che il GF Vip 6 si è praticamente basato sul rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli, con la partecipazione straordinaria di Delia Duran. Per mesi non si è parlato d’altro che di questo “triangolo amoroso”. Le cose sono cambiate quando l’attore è uscito dalla Casa per squalifica e sua moglie è entrata come concorrente.

A quel punto del gioco, anche se di fatto non si è mai smesso di parlare di Soleil Sorge e della famosa “chimica artistica” con Alex Belli, il rapporto si è un po’ incrinato. Lei ha negato di essere mai stata innamorata, lui è tornato tra le braccia di Delia Duran. Ed è ancora così, tanto che a Verissimo la coppia ha annunciato imminenti fiori d’arancio.





Soleil Sorge, la verità su Alex Belli

Ora che il GF Vip 6 è finito tutti e 3 i suoi protagonisti si godono il successo e gli impegni in tv. Soleil Sorge è giudice a La Pupa e il Secchione e nell’ultima puntata c’era anche Alex Belli in studio, con il ruolo di pupo per una sera. Le frecciatine tra i due non sono mancate e l’influencer è anche uscita dallo studio quando lo ha visto.

“Sei contenta di rivederlo?”, le ha chiesto Barbara D’Urso. L’influencer è sembrata tutto fuorché contenta di rivedere il suo ex coinquilino: “Hai una domanda di riserva Barbara?, le dice Soleil Sorge prima di rivolgersi direttamente all’ospite speciale de La Pupa e il Secchione: “Alex, riesci a lasciarmi senza parole…”. Mercoledì sera, invece, la 27enne è stata protagonista di uno scherzo de Le Iene.

Alberto: -“Alex ha registrato la pupa?”



Soleil: -“Proprio non ne posso più di sto soggetto” @Soleil_stasi



Ho sputato, ma colleghiamoci con i solex 💀 #SoleilShow #leiene pic.twitter.com/DpKmre2gbL — 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 𝑆𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 ☀︎︎ (@teamsoleilsorge) April 6, 2022

Soleil Sorge si è ritrovata in mezzo, per scherzo, a una truffa milionaria. Ovviamente l’ha scoperto solo alla fine che c’era lo zampino de Le Iene e durante la registrazione, non sapendo di essere ripresa, si è sfogata proprio su Alex Belli. Quando uno dei complici, Alberto De Pisis, le ha chiesto se lui avesse già registrato la puntata de La Pupa e il Secchione in qualità di ospite, lei ha risposto di sì e poi: “Proprio non ne posso più di sto soggetto”.

“Quando stava con mio fratello Jeremias…”. Cecilia Rodriguez, è tempo di verità su Soleil Sorge