Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez e naufrago dell’Isola dei Famosi, in passato ha avuto una storia d’amore con un volto ben noto dei reality. Stiamo parlando di Soleil Sorge, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e opinionista de La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara D’Urso in onda il martedì sera.

La scintilla era scoccata proprio all’Isola dei Famosi, durante la prima edizione a cui il fratello di Belen Rodriguez aveva partecipato. Dopo qualche mese l’addio e in tanti si sono chiesti il motivo della fine della loro relazione. In un’intervista a Casa Chi, Cecilia Rodriguez, sorella di Jeremias, ha parlato della sua ex cognata. “Sono molto gelosa di mio fratello. Diciamo che tutte le ragazze che mi presenta sono sottoposte ad uno scanner da parte mia. Soleil Sorge? Aveva tanti lati che mi piacevano tantissimo. Il rapporto è terminato per i loro caratteri molto esplosivi”, ha rivelato Cecilia Rodriguez durante una diretta Instagram di Casa Chi.





Cecilia Rodriguez su Soleil e Jeremias: “Felice quando si sono lasciati”

Di recente Soleil Sorge ha detto di seguire Jeremias all’isola dei Famosi e ha commentato così: “Lo sta vedendo? Lo segue? Non ho capito… È stata mia cognata, ci siamo sempre viste, ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia. Non siamo rimaste amiche, non lo siamo mai state ecco. Eravamo cognate, ci vedevamo, andavamo anche d’accordo eh. Però, non abbiamo coltivato questo rapporto. – poi la coltellata all’ex vippona – Quindi, quando loro si sono lasciati ero contenta, sì!”.

Cecilia Rodriguez ha parlato anche dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e della ‘chimica’ artistica sbocciata tra Soleil Sorge e Alex Belli: “Ho seguito il Grande Fratello, quindi ho visto qualcosa. Ma non… No no, mio fratello è tutto tranne che artistico, quindi figurati se cercava questa chimica. Mio fratello è proprio umano, cerca rapporti umani. Il mondo dello spettacolo non gli interessa”.

E infine ha parlato dell’attuale fidanzata del fratello, Deborah Togni, riservandole parole molto belle e ovviamente della sorella Belen, da poco tornata con l’ex marito e padre di Santiago, il conduttore Stefano De Martino. E su un figlio suo e di Ignazio Moser o il terzo figlio della sorella Cecilia ha detto che si sente pronta a diventare mamma: “Spero io prima! Mi auguro di poter fare prima questo figlio perché ho 32 anni, siamo pronti, abbiamo la casa, siamo sereni”, afferma Cecilia.

