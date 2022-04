Ventitre concorrenti divisi fra singoli e coppie: l’Isola dei Famosi 2022 ha un cast particolarmente ricco e secondo alcune indiscrezioni ogni concorrente percepirebbe un cachet di 5mila euro per ogni settimana di permanenza all’interno del reality show.

Cinquemila euro a settimana per tutti, tranne i tre nomi più importanti che prenderebbero diecimila euro. Questi sono Ilona Staller, Lory Del Santo e Marco Melandri, eliminato durante la puntata dell’Isola dei Famosi del 4 aprile. Restando sul tema soldi, sembra che all’Isola dei Famosi stia arrivando un vero e proprio uragano.





Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti e la causa per 1 milione di euro

Una causa intentata da una ex naufraga e una richiesta di ben un milione di euro. È questa la notizia data da Alessandro Rosica poi confermata da 361 Magazine. Ovviamente stiamo parlando di Patrizia Bonetti, rimasta ustionata durante la prova del fuoco all’Isola dei Famosi. Dopo aver trascorso qualche giorno in Honduras, l’ex gieffina era pronta a rientrare in gioco ma il fidanzato “ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali”.

Come riportato da Alessandro Rosica Patrizia Bonetti e il fidanzato “sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro”. “A seguito delle ustioni riportate sull’Isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro! Inizialmente Patty era pronta a rientrare “subito fermata dal furbo fidanzato“ che ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali”.

buongiorno solo a patti bonetti che è durata sull’isola meno di flavia vento in qualsiasi reality che ha fatto😭 #isola pic.twitter.com/uGOAtKcXcR — duecentomilaore🪄:) (@adoroivipponi) April 5, 2022

Come scrive ancora Alessandro Rosica (noto su Instagram con il nome investigatore social: “Patty non avrà lasciato di certo il segno sull’Isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti. Ricordiamo che Patty è fidanzata con un uomo molto ricco e potente che vive anche a Saint Moritz”.

