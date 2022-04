“Presto genitori”. Alex Belli e Delia Duran, la notizia arriva dopo le polemiche al GF Vip

Dentro la casa del GF Vip è stato il protagonista assoluto, nessuno come Alex Belli ha saputo infatti attrarre l’attenzione come lui. La sua storia con Soleil ha fatto discutere allo stesso modo di quella con la moglie Delia Duran. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere per il suo battibecco con Aldo Montano a L’Isola Party, il format che segue la diretta dell’Isola dei Famosi 2022. “Stavo guardando Alex un po’ come quando lo guardavo mentre cantava Esmeralda. Non sto capendo, ma entra a L’Isola dei Famosi? Sta davvero entrando?”, ha detto Aldo.



“Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un po’ da tutte le parti. Ah, era su un’isola diversa in vacanza. Attenzione che quello prende un aereo e va davvero a L’Isola. A pagamento ci va, pure a nuoto”, ha detto Aldo Montano. Che poi ha continuato parlando ancora di Alex Belli: “Lui un mezzo sportivo e io uno sportivo vero? Così mi offendi e offendi tutta la mia generazione Ignazio. Fai anche meno di uno sportivo mezzo e mezzo nel suo caso”.





Alex Belli vuole un figlio da Delia Duran



Alex Belli aveva risposto a tono su Twitter ma in questo momento l’attenzione sull’attore è mossa da un’altra cosa. Al settimanale Chi, ha parlato di GF Vip e non solo. Del reality ha detto: “Ci sono tutte le dinamiche dall’odio all’amore. Ma il reality, la bolla, non va portata a casa propria. Non potrei odiare nessuno. Le persone che nella casa esprimevano giudizi sulla nostra coppia fuori hanno sorrisi e scherzato con noi”.



Poi Alex Belli ha sganciato la bomba: “Adesso vorrei un figlio da mia moglie. Vogliamo un bambino, ma dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è facile. Però nulla è impossibile e va detto. Esclusivo a voi rivelo che se sarà femmina il nome è ‘Pantera”. In caso di maschietto invece, il piccolo si chiamerebbe Alex Junior”.



Poi Alex Belli ha detto: “Chi sento adesso? Ho le mie telefonate con Katia a tarda sera dove parliamo davvero di tutto. Questo significa scendere dal ring del GF Vip. Solo le persone intelligenti lo capiscono, come Katia o Davide Silvestri”.

