Si sa che tra Alex Belli e Aldo Montano non corre buon sangue. Al GF Vip 6 sono partiti come amici ma si sono presto ritrovati uno contro l’altro sfiorando anche la rissa. Se ne se sono dette di ogni in Casa e poi anche in studio. Ora eccoli di nuovo insieme, anche se a distanza.

A L’Isola Party, il format che segue la diretta dell’Isola dei Famosi 2022, sono stati ospiti entrambi e lo sportivo toscano ha subito punzecchiato Alex Belli non appena si è collegato con Ignazio Moser e Valentina Barbieri: “Stavo guardando Alex un po’ come quando lo guardavo mentre cantava Esmeralda. Non sto capendo, ma entra a L’Isola dei Famosi? Sta davvero entrando?”.





Alex Belli e Aldo Montano, è successo di nuovo

“Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un po’ da tutte le parti. Ah, era su un’isola diversa in vacanza. Attenzione che quello prende un aereo e va davvero a L’Isola. A pagamento ci va, pure a nuoto”, ha detto Aldo Montano. Che poi ha continuato parlando ancora di Alex Belli: “Lui un mezzo sportivo e io uno sportivo vero? Così mi offendi e offendi tutta la mia generazione Ignazio. Fai anche meno di uno sportivo mezzo e mezzo nel suo caso”.

“Chi ha avuto mancanza di fair play al GF Vip? Alex. Ma questo è ovvio e scontato e sarei ipocrita a dirti altri. Lui con me non è stato sportivo. Parlo sia di quello che è successo nella casa, che in studio. La sua era una recita, io l’ho presa da persona leale e non da recitante”. Alla fine alla domanda su chi abbia recitato di più al GF Vip 6: “Recitazione artistica, chi è il più bravo tra Alex, Delia e Soleil? Io credo che dopo 6 mesi di supercazzola al primo posto ci metto Alex Belli”.

“Mi sembra logico, ma proprio alla grande, a distacco. Ha quasi doppiato gli altri in recitazione. Al secondo credo Delia e poi ultima Soleil”, ha concluso Aldo Montano. Poco dopo, però, è arrivata la replica di Alex Belli. Su Twitter: ““Caro il mio Aldo Montano. Percepisco ancora un po’ di bruciore… ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la “supercazzola” (cit. Tognazzi) di cosa avremmo parlato delle partite a biliardo?”.

