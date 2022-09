Si sono cosciuti nella Casa dell’ultima edizione del GF Vip e lì dentro è scoppiato l’amore. Ora sono pronti per le nozze. La proposta è arrivata al Festival di Venezia. Il modello e ex corteggiatore di Uomini e Donne si è inginocchiato, elegantissimo con il suo abito da sera con tanto di papillon, e ha tirato fuori l’anello sul tappeto rosso. E lei, dopo un iniziale imbarazzo, ha detto sì. Una scena davvero da film (è il caso di dirlo) e il miglior palcoscenico possibile per godersi un po’ di sana visibilità.



Parliamo di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il loro amore sembrava già forte. Da tempo i più ipotizzavano che a breve la coppia avrebbe compiuto il passo successivo e adesso è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando. E ora tutti scommettono su una prossima gravidanza di lei.





Del resto non aveva fatto mistero di volere una famiglia. “Da sempre ho sentito di essere portata a fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io, praticamente. Mia madre mi ha avuto giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. […] Céline: sarebbe bellissimo avere una femminuccia. È il nostro sogno”, aveva raccontato. (Leggi anche “Si è operato”. Alessandro Basciano, intervento chirurgico: Sophie Codegoni spiega come sta)



E dire che in questi giorni, proprio in concomitanza della notizia che riportava la nuova avventura televisiva dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni era sparita dai social. La sua assenza aveva preoccupato, non poco, i suoi fan e i ‘Basciagoni’, la fandom che segue assiduamente la coppia formata da lei e dal fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip.

“Ragazze mie non sono sparita. – aveva risposto Sophie Codegoni, accusata di rubare le foto per Instagram – Mi sto godendo questi giorni con la mia famiglia e stiamo disperatamente cercando casa in quel di Roma”, spiegando di voler trovare l’appartamento ideale a Roma, città del fidanzato Alessandro Basciano. Proprio per la sua presenza ad Avanti un altro l’ex vippona è stata accusata di essere una raccomandata.

