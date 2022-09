“Le ha rubate”. Sophie Codegoni, figuraccia epica: chi la accusa porta le prove fotografiche

Sophie Codegoni ruba le foto su Instagram. È l’accusa, con tanto di prove, fatta da molti utenti del web all’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e nuona ‘Bonas’ di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis e in onda nel tardo pomeriggio su Canale 5.

In questi giorni, proprio in concomitanza della notizia che riportava la nuova avventura televisiva dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni era sparita dai social preoccupando, non poco, i suoi fan e i ‘Basciagoni’, la fandom che segue assiduamente la coppia formata da lei e dal fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip.





Sophie Codegoni ruba le foto su Instagram: la prova

“Ragazze mie non sono sparita. – aveva risposto Sophie Codegoni, accusata di rubare le foto per Instagram – Mi sto godendo questi giorni con la mia famiglia e stiamo disperatamente cercando casa in quel di Roma”, spiegando di voler trovare l’appartamento ideale a Roma, città del fidanzato Alessandro Basciano. Proprio per la sua presenza ad Avanti un altro l’ex vippona è stata accusata di essere una raccomandata.

La scelta è stata difesa da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis (conduttore di Avanti un altro) e opinionista della scorsa edizione del GF Vip: Sophie mi è piaciuta. L’ho conosciuta, è una bellissima donna e vi voglio dire che, se vi va di vedere il provino lo vedrete, se non vi va di vederlo e restare convinti e mangiarvi il fegato sostenendo che se non riuscite a fare le cose non sia per demerito vostro e scarsa volontà, ma perché non siete stati raccomandati dalla persona giusta, mi spiace per voi”, aveva scritto la Briuganelli, senza però convincere buona fetta del web.

Omg Sofia prende le foto per il feed di ig da Pinterest, ma perché nessuno ne parla? È scandaloso! pic.twitter.com/6ueHhGqfUm — ɐɔıɹǝpǝɟ (@Federinirini) September 6, 2022

Ora l’ex vippona torna al centro delle critiche per un altro motivo. “Sophie Codegoni ruba le foto su Instagram”, scrivono molti utenti del web, mostrando anche le prove fotografiche con gli scatti pubblicati dalla Codegoni e dagli utenti che, invece, li hanno scattati e pubblicati prima di lei su Pinterest. “Omg Sofia prende le foto per il feed di ig da Pinterest, ma perché nessuno ne parla? È scandaloso!”, “Con tutti i viaggi che fa e i posti che vede non è in grado di scattare foto proprie bah”, si legge su Twitter.

