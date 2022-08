Grande notizia per Sophie Codegoni, che sarà protagonista in un nuovo programma televisivo. Ad annunciarlo in un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini è stata la stessa giovane, che ha fornito anche dettagli su ciò che vivrà nel prossimo futuro. Una svolta professionale che ovviamente l’ha resa felice. Subito dopo aver praticamente trovato l’accordo, ha voluto avvisare il suo amato fidanzato Alessandro Basciano, che sarà certamente orgoglioso della sua dolce metà.

Sophie Codegoni avrà un ruolo di rilievo in questo nuovo programma. Prenderà parte allo stesso tra non molto, quando la stagione estiva sarà conclusa. Solo pochi giorni fa aveva lamentato problemi, infatti era costretta a letto con uno sfogo cutaneo al secondo giorno del suo breve soggiorno. E non è la sola: “Sto facendo un impacco sul viso che mi è uscito uno sfogo allucinante e mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa. Adesso vediamo, vi faccio sapere. Secondo giorno a Formentera, voto 10”.





Sophie Codegoni in un nuovo programma: sarà ad Avanti un altro

Dunque, è stata Sophie Codegoni in persona a informare il pubblico di questo suo approdo nel nuovo programma tv. Non siamo più in presenza di rumor o di voci che avrebbero bisogno di conferme, ma di una certezza assoluta. Dalle sue parole si evince tutto l’entusiasmo per questa nuova esperienza, che la terrà impegnata per molto tempo. Una bella novità per l’ex vippona, che sicuramente deve molto ad Alfonso Signorini per averla rilanciata e messa in bella luce grazie al reality show di Canale 5.

Al settimanale Chi Sophie Codegoni ha quindi svelato: “Sarò la nuova Bonas nel programma Avanti un altro“. Ha poi aggiunto di aver subito avvisato Basciano, anche perché ora non potrà rimanere più al Nord ma recarsi nella capitale Roma per poi essere presente alle registrazioni della trasmissione di Paolo Bonolis. Poi ha anche annunciato: “In questo momento io e Alessandro dobbiamo cercare una casa più grande perché lui aveva una dimora da single. Una casa nuova da arredare insieme, che mi auguro sia la nostra casa dove crescerà la nostra famiglia”. Sophie prenderà il posto di Sara Croce.

Sophie Codegoni si è soffermata anche su Signorini e sulla sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia: “Ringrazio infinitamente Alfonso per avermi scelta. Ci siamo sentiti e l’ho ringraziato anche al telefono. Per me è stata un’esperienza che è servita anche fuori per eliminare le mele marce che avevo. Adesso comunque sono pronta a lavorare”.

