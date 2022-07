“Ridotti così”. Sophie Codegoni e Basciano, a Formentera la vacanza comincia male

Sophie Codegoni a Formentera col fidanzato Alessandro Basciano, ma anche questa vacanza comincia male. Ricordate? Solo qualche giorno fa la coppia di ex protagonisti di UeD che si è innamorata al GF Vip 6 si trovava a Palma di Maiorca e anche lì ha avuto un imprevisto, subito condiviso con i follower.

“Essendo qui solo per un giorno ho portato un paio di tacchi per stasera e un paio di scarpe da ginnastica per tornare domani – ha spiegato Sophie Codegoni parlando di questa sua “breve storia triste” – Ho lasciato le scarpe da ginnastica in piscina insieme a una maglietta e non le ho più trovate!”.





Sophie Codegoni Formentera, bloccata a letto con Basciano

“Quindi sto andando a cena scalza e per solidarietà ho costretto anche Ale ad andare al ristorante super elegante scalzo”. Quindi cena senza scarpe per la coppia del GF Vip 6. Dopo il furto a Maiorca, i due sono volati a Formentera dove c’è stato un altro tipo di imprevisto. E già al secondo giorno.

Sophie Codegoni costretta a letto con uno sfogo cutaneo al secondo giorno del suo breve soggiorno. E non è la sola: “Sto facendo un impacco sul viso che mi è uscito uno sfogo allucinante e mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa. Adesso vediamo, vi faccio sapere. Secondo giorno a Formentera, voto 10”, dice ironica.

E il fidanzato Alessandro Basciano? Anche a lui non va benissimo. Sophie Codegoni lo inquadra mentre cerca un po’ di conforto sotto il piumone: anche lui bloccato a letto con febbre a 38. “Ovviamente abbiamo già fatto tutti i tamponi, non ha il Covid. Forse è stata l’aria condizionata”, sottolinea l’ex tronista che in questa situazione non sa se ridere o piangere.

