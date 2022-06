Jessica Selassié e Sophie Codegoni, la verità sul litigio in Puglia. La loro amicizia è nata tra le mura della casa del GF Vip 6. Inizialmente si pensava che le due potessero litigare perché entrambe provavano interesse nei confronti di Alessandro Basciano ma così non è stato. Lui, prima del suo ingresso nella casa, aveva sempre affermato di voler conoscere l’ex tronista di Uomini e Donne e quindi per la principessina la strada verso l’amore era sbarrata.

Jessica aveva provato a far cambiare idea ad Alessandro avvicinandosi a lui ma Cupido ormai aveva fatto il suo lavoro. L’ingresso di Barù ha poi fatto dimenticare alla principessina Basciano e così è iniziato un nuovo percorso. Tra i due sembrava esserci intesa ma la scintilla non ha appiccato il fuoco e così i due sono rimasti in buoni rapporti di amicizia.





Jessica Selassié e Sophie Codegoni, la verità sul litigio in Puglia. L’ex tronista di Uomini e Donne e la principessina hanno sempre avuto un ottimo rapporto d’amicizia che sembrava essere compromesso dall’ingresso nella casa di Alessandro Basciano per il quale la Selassiè aveva mostrato un interesse che, tuttavia, non è stato ricambiato dato che lui provava attrazione nei confronti di Sophie.

Nessun litigio tra i tre, anzi, l’amicizia si è consolidata e dopo il Grande Fratello Vip si sono visti spesso anche in compagnia di Lulù. Nei giorni scorsi, però, una fan di Jessica ha pubblicato un collage in cui la Selassiè era con Basciano. La risposta di Sophie Codegoni non si è fatta attendere: “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?”.

Nelle ultime ore si è poi parlato di un litigio in Puglia dove entrambe si trovano per un evento organizzato da 4Giveness per pubblicizzare il loro brand. Sia Jessica che Sophie stanno condividendo diverse storie sul loro profilo Instagram ma in nessuno di questi compaiono insieme. In un video però Jessica e Sophie camminano l’una accanto all’altra, sorridono e chiacchierano tra loro serenamente. Pace fatta.

