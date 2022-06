Sophie Codegoni e Alessandro Basciano lanciano una linea di gioielli. L’annuncio sui social della coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6: “Sono felicissimo di potervi finalmente presentare un progetto alla quale abbiamo lavorato da tempo con passione e dedizione”, ha scritto Alessandro Basciano, conosciuto anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne.

“È stato davvero bellissimo poter realizzare un prodotto che rappresenta il nostro concetto di semplicità ed eleganza e poterlo condividere con tutti voi. Un ringraziamento a Lorenzo Federici e al suo meraviglioso team RL West Coast per averci aiutato nella realizzazione del sito ad AXB Studio per aver catturato in ogni singolo scatto tutto l’amore che ci abbiamo messo in questo nostro nuovo progetto e a Sophie per aver realizzato insieme a me questo piccolo sogno”, ha concluso Alessandro Basciano.





Sophie e Basciano lanciano una linea di gioielli: prezzi della ASBC

Sophie e Basciano lanciano una linea di gioielli per giovani dai prezzi accessibili a tutti. Il brand condiviso, come si nota dal nome che riporta le iniziali dei nomi e dei cognomi dei due, è un progetto a cui la coppia stava lavorando da tempo e della cui realizzazione avevano avvisato qualche settimana fa i loro numerosi follower.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno pubblicato un post di coppia promuovendo il brand. In vendita braccialetti, collane e cavigliere e due collezioni: la Cherié, dedicata alle donne, che esalta la tua bellezza in modo semplice e prezioso e quella da uomo. Lumieré è la collezione maschile a cui, ovviamente, Basciano ha fatto da modello.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano lanciano una linea di gioielli (qui il link) e i prezzi sono alla portata di tutti. Basta dare uno sguardo al sito internet: il bracciale con cordino nero da uomo costa 39,90 euro; la cavigliera e il bracciale baciamano da donna costano 49,90 euro e il prezzo più alto è del body chain in argento e costa 60 euro.

