Alessandro Basciano, attacco dall’ex compagna. Probabilmente nemmeno lui si aspettava di dover fare i conti con questa situazione, ma purtroppo si è materializzata e ora potrebbe anche rispondere nelle prossime ore. Certo, il suo nome non è stato fatto ufficialmente, ma ovviamente si è compreso sin da subito chi fosse il destinatario di quel messaggio. Frasi che tra l’altro sono arrivate a pochi giorni di distanza da rivelazioni importanti fatte dal giovane e Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano, l’attacco dell’ex compagna è giunto come un fulmine a ciel sereno. Lui e Sophie Codegoni avevano fatto sapere tramite lei: “Da sempre sento di essere portata per fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io. Mia madre mi ha avuta giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Céline”. E ora è arrivata la stoccata decisamente durissima.





Alessandro Basciano, attacco dall’ex compagna Clementina Deriu

Quindi per Alessandro Basciano l’attacco dell’ex compagna Clementina Deriu è stato molto forte. Ed è derivato sicuramente dalle affermazioni fatte da lui e Sophie Codegoni, i quali hanno voglia di allargare la loro famiglia. Come saprete, lui ha già avuto un figlio proprio dalla donna sei anni fa che si chiama Nicolò. E, leggendo attentamente le parole dell’ex partner, sembra che l’ex concorrente del GF Vip non si comporti alla grande in veste di papà. E ora gliene ha cantate quattro.

Queste le parole scritte su Instagram da Clementina Deriu contro sicuramente Alessandro Basciano: “Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”.

Sophie Codegoni aveva anche detto su Alessandro Basciano: “Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi. Inoltre, sto aspettando l’anello e quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento”.

