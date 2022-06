Sophie Codegoni e Alessandro Basciano meglio di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Già avete letto bene. I due ex gieffini che si sono conosciuti dentro la Casa oggi sono una coppia. A dispetto di chi non credeva che la relazione nata nel reality potesse continuare anche fuori dalla porta rossa. E per capire quale sia lo stato di salute della loro storia basta ascoltare cosa hanno detto in una recente intervista a Fanpage.

“Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera – le parole di Sophie Codegoni – Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi. Inoltre, sto aspettando l’anello e quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento”. Pronta la risposta di Alessandro Basciano: “L’anello sicuramente arriverà, finora tutto ciò che ho detto nella Casa l’ho mantenuto”. E cosa c’entrano J-Lo e Ben Affleck?





Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, rivelazioni ‘hot’

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme dopo molti anni. La celebre coppia ha fatto parlare di sé ultimamente perché la cantante avrebbe fatto firmare una clausola all’attore: sesso quattro volte alla settimana per evitare il rischio di essere tradita. Ebbene proprio nelle ultime ore Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno parlato anche della loro vita sessuale e hanno fatto riferimento proprio alla famosa coppia.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano su Jennifer Lopez e Ben Affleck. Il modello ha rivelato al settimanale Chi: “Loro devono fare l’amore quattro volte la settimana? Noi li superiamo di almeno tre volte…”. Una dichiarazione inattesa che è arrivata dopo che la coppia ha parlato anche di matrimonio. Intanto arriverà la convivenza: “Non ci siamo mai staccati, adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma. Sicuramente cercheremo una casa più grande a Milano”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno sul serio, su questo non ci piove. E infatti si parla anche di figli. Alessandro ne ha già uno, Nicolò, nato da una precedente relazione. Sophie Codegoni oggi afferma: “Da sempre sento di essere portata per fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io. Mia madre mi ha avuta giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Céline…”. Insomma tra i due le cose vanno alla grande, non vi pare?

“Sesso 4 volte a settimana”. La vip pronta alle nozze, ma nel contratto spunta la bizzarra clausola