Scomoda disavventura per l’ex gieffina Sophie Codegoni, scippata a Palma Di Maiorca. La bellissima ex gieffina, era in vacanza (breve, giusto un weekend) con il suo Alessandro Basciano quando si è trovata a fare i conti con un furto. Ma cosa è successo? Sembra che una figura non meglio specificata, che da ora in poi chiameremo semplicemente ladro, le abbai rubato qualcosa di molto ‘reciso’. Non tanto per il valore economico dell’oggetto, ma della sua utilità.

Il ladro infatti, dopo il furto, probabilmente ha incurantemente rovinato il soggiorno a Palma di Maiorca alla bella Sophie. A raccontare l’accaduto sui social è l’ex protagonista del GF Vip: “Essendo qui solo per un giorno ho portato un paio di tacchi per stasera e un paio di scarpe da ginnastica per tornare domani”. Su Instagram Sophie Codegoni, scippata a Palma Di Maiorca, racconta: “Ho lasciato le scarpe da ginnastica in piscina insieme a una maglietta e non le ho più trovate!”.





Sophie Codegoni scippata a Palma Di Maiorca: il racconto

A questo punto la consapevolezza: “Quindi sto andando a cena scalza e per solidarietà ho costretto anche Ale ad andare al ristorante super elegante scalzo”. Non è venuto in mente alla ragazza di comprarsi direttamente un nuovo paio di scarpe? Possibile che non abbia trovato un negozio aperti a Palma Di Maiorca, ridente isola sul Mediterrano, famosa per il suo giovane turismo?

Sembra di no, evidentemente. C’è da dire tuttavia che la coppia, ormai legata da diversi mesi, ha deciso infatti di non rinunciare alla cena, ma di presentarsi senza scarpe. Come qualcuno ricorderà, i due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e innamorati nonostante le reciproche differenze.

Nessuno può infatti dimenticare quei litigi eccessivamente frequenti tra i due, che avevano spinto il pubblico a pensare che quella relazione si sarebbe interrotta velocemente una volta terminato il reality. Eppure eccoci qua, a mesi di distanza dalla fine. Alla fine Codegoni e Basciano hanno dimostrato di essere sinceramente innamorato e il loro rapporto sta andando avanti. Bravi!

