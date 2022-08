Sara Croce via da Avanti un altro. Perché arriva Sophie Codegoni? La concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ed ex tronista di Uomini e Donne è stata scelta per vestire i panni della Bonas nella nuova edizione del game show in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis.

“Sarò la nuova Bonas nel programma Avanti un altro“, ha svelato al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, programma che ha rilanciato la sua immagine. Ha poi aggiunto di aver subito avvisato il fidanzato Alessandro Basciano, anche perché dovrà trasferirsi a Roma per le registrazioni della trasmissione di Paolo Bonolis.





“In questo momento io e Alessandro dobbiamo cercare una casa più grande perché lui aveva una dimora da single. Una casa nuova da arredare insieme, che mi auguro sia la nostra casa dove crescerà la nostra famiglia”, ha rivelato ancora Sophie Codegoni, che sarà la nuova Bonas. Sara Croce via da Avanti un altro per un motivo ben preciso.

Sara Croce via da Avanti un altro perché farà parte del cast fisso delle prossime due stagione de Il Maurizio Costanzo Show: “Felicissima, onorata e orgogliosa per la conferma della mia presenza in tutte le puntate delle prossime due stagioni del Maurizio Costanzo Show! In questa esperienza sarò semplicemente Sara, una ragazza che ha un sogno e tanto, tantissimo da imparare”.

Sara Croce via da Avanti un altro. Perché arriva Sophie Codegoni – “Sarà sicuramente una grande occasione per crescere! Grazie al Sig. Costanzo per questa fantastica opportunità. Ci vediamo in autunno”, ha detto ancora Sara Croce. In un post pubblicato a giugno l’ex Bonas aveva ringraziato tutti: “Ci siamo. Prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. La mia bellissima esperienza con Avanti un altro finisce qui, nella più completa serenità. Vorrei lasciare spazio a nuove esperienze e dirvi solo grazie”.

