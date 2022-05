“Si è operato”. Alessandro Basciano, intervento chirurgico: Sophie Codegoni spiega come sta

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia dell’operazione che ha subito Alessandro Basciano. Il fidanzato di Sophie Codegoni, conosciuta durante l’esperienza del GF Vip 6, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. A dare l’annuncio è stato l’esperto di gossip, nonché grande amico di Alessandro Basciano, Amedeo Venza. Ha subito un intervento chirurgico “fastidioso”, così ha spiegato Venza.

Amedeo Venza ha anche aggiunto che questa operazione è all’origine dell’assenza dell’ex UeD dai social negli ultimi giorni Naturalmente l’esperto di gossip ha fatto anche un grosso in bocca al lupo al fidanzato di Sophie Codegoni, augurandosi che tutto vada per il meglio e che l’amico si possa riprendere rapidamente dopo il ricovero. “Raga mi state chiedendo perché Ale è assente dai social. Colgo l’occasione per fargli un sincero in bocca al lupo perché domani subirà un intervento chirurgico un po’ fastidioso. Riprenditi preso fratellino che dobbiamo riprendere la baldoria”.





Alessandro Basciano operazione come sta

I fan si sono mostrati molto preoccupati per le condizioni di salute di Alessandro Basciano e non vedono l’ora di sapere come sta. A rompere il silenzio è un video apparso sui social è stata Sophie Codegoni che tramite le sue Stories su Instagram ha rassicurato tutti sulle condizioni di Alessandro Basciano: “Allora, ci siamo. Siamo tutti qui per Basciano. Che sta bene. Come stai? Alla grande? Ha fatto il tragico tutto il giorno per essere servito e riverito… In realtà sta benissimo, sta meglio di tutti e ora si torna a casa. Andiamo? Stasera, giustamente, stiamo a casa. Non vorrai mica uscire a cena stasera…”.

Insomma stando alle Stories di Instagram alla fine, lei e Alessandro Basciano hanno passato la serata a casa a guardare un film consigliato loro dai fan. La loro relazione, perciò, continua a gonfie vele. Nonostante qualche tempo fa sia uscita una notizia che lasciava intendere che Alessandro Basciano potesse avere interesse per un’altra persona.

Qualche settimana fa il settimanale Nuovo aveva pubblicato delle foto che ritraevano Alessandro Basciano in giro per Roma con Federica Calemme. Anche lei è stata una gieffina del Grande Fratello Vip 6 e attualmente è impegnata con Gianmaria Antinolfi. Questo ciò che si leggeva sulla rivista: “La Casa del Grande Fratello Vip è un lontano ricordo per Alessandro Basciano (32), che però non riesce a staccarsi dei suoi coinquilini. In particolare, da Federica Calemme (26). Lui e l’ex professoressa de L’Eredità vengono avvistati durante una passeggiata a due nel centro di Roma. Poi entrano in un bar per un caffè e, tra sorrisi complici e chiacchiere, appaiono molto vicini”.

“Deve essere operato”. Alessandro Basciano, ora si spiega l’assenza dai social: l’amico vip spiffera tutto