“Deve essere operato”. Alessandro Basciano, ora si spiega l’assenza dai social: l’amico vip spiffera tutto

Alessandro Basciano è reduce dall’esperienza al GF Vip 6. All’interno della casa più spiata d’Italia ha conosciuto la sua attuale fidanzata Sophie Codegoni. Tra loro è subito scattata la scintilla anche se inizialmente c’era parecchio scetticismo sul legame. Molti coloro che hanno pensato che la love story fosse stata imbastita per un ritorno di visibilità più che per un reale sentimento. Una tesi che è stata smentita dai fatti una volta che i due sono usciti dalla Casa.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno continuato a coltivare amore, costruendo via via un legame che oggi pare sia solido. Le cose vanno molto bene anche sul fronte intimo, come specificato dalla ragazza in un’intervista recente. Alla domanda come va sotto le lenzuola, Alessandro Basciano non si è tirato indietro e ha risposto così: “C’è stata subito passione, sin dall’inizio. In brevissimo tempo abbiamo capito di essere attratti l’uno dall’altra”. Sophie Codegoni ha invece aggiunto sull’argomento più intimo: “Siamo focosi, non ci smentiamo mai!”





Alessandro Basciano del GF Vip deve essere operato

I due non si sono nemmeno lasciati lambire dalle frecciatine lanciate da Fabrizio Corona, che aveva detto che in fin dei conti Sophie Codegoni era ancora stregata da lui. Per tutta risposta l’ex tronista di Uomini e Donne ha tagliato tutti i ponti con l’ex re dei paparazzi, chiudendo persino la collaborazione professionale che aveva con l’imprenditore. Anche Alessandro Basciano non ha raccolto le punzecchiature di Fabrizio Corona, preferendo snobbarle e lasciarle cadere nel dimenticatoio.

Nelle ultime ore l’esperto di gossip, nonché grande amico di Alessandro Basciano del GF Vip, Amedeo Venza ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha informato i suoi follower sull’assenza dai social da parte di Alessandro Basciano: dovrà subire un intervento chirurgico “fastidioso”. Amedeo Venza ha spiegato che all’origine dell’assenza dell’ex UeD dai social negli ultimi giorni c’è proprio il fatto che il giovane nelle prossime ore si dovrà sottoporre a un’operazione. Naturalmente l’esperto di gossip ha fatto anche un grosso in bocca al lupo al fidanzato di Sophie Codegoni, augurandosi che tutto vada per il meglio e che l’amico si possa riprendere rapidamente dopo il ricovero.

Amedeo Venza non ha aggiunto ulteriori dettagli sullo stato di salute di Alessandro Basciano del GF Vip: pertanto al momento si conosce solo il fatto che si tratta di un intervento chirurgico “fastidioso”. Per il resto, non si sa quale sia il problema che costringerà l’ex volto di Uomini e Donne a finire sotto i ferri. Inoltre Alessandro Basciano e la sua fidanzata Sophie Codegoni, per il momento, mantengono massimo riserbo. Sulla vicenda infatti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

