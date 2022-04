“Beccato con l’altra del GF Vip”. Alessandro Basciano, gossip impazzito. E Sophie? Si scopre tutto

Incredibile bomba gossip sganciata in queste ore su Alessandro Basciano. In un primo momento i fan sono rimasti completamente sbalorditi, poi piano piano si è scoperto tutto. Sta di fatto che Sophie Codegoni non era con lui, ma c’era un’altra donna al suo fianco. Stiamo parlando tra l’altro di una ragazza che entrambi conoscono molto bene e chissà come l’avrà presa l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Una foto che indubbiamente non avrà fatto entusiasmare la fidanzata di Alessandro.

Intanto, solo qualche giorno fa Sophie Codegoni si era esposta totalmente in favore di Alessandro Basciano, punzecchiando i suoi genitori che non hanno un gradimento altissimo nei confronti dell’ex gieffino: “Vi siete preoccupati perché ho già sofferto nella vita, perché qualche tempo fa un uomo ha fatto del male alla mamma. Da allora ho iniziato a non fidarmi più degli uomini. Solo Alessandro, con la sua dolcezza, è riuscito a farmi cambiare idea. Con lui sono serena”.





Alessandro Basciano a spasso con Federica Calemme. E Sophie Codegoni? Si scopre tutto

A beccare Alessandro Basciano in dolce compagnia di una ragazza che non era Sophie Codegoni è stato il settimanale ‘Nuovo’, che ha anche pubblicato due immagini ‘incriminate’. E nel pezzo scritto dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti è stato scritto: “Che succede?”. Poi piano piano è emersa la verità, ma in molti si sono posti degli interrogativi e hanno temuto che potesse essere accaduto qualcosa di veramente negativo con Sophie. Ma vediamo invece cosa è successo realmente.

Il settimanale ‘Nuovo’ ha quindi riportato: “Passeggiata romantica per Federica Calemme e Alessandro Basciano, che succede? La Casa del Grande Fratello Vip è un lontano ricordo per Alessandro, che però non riesce a staccarsi dai suoi coinquilini. In particolare, da Federica”. I due hanno passeggiato insieme in alcune vie del centro della capitale Roma e poi si sono recati all’interno di un bar per un caffè. A fugare poi ogni dubbio e tranquillizzare la Codegoni ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza.

Infatti, l’influencer Venza ha rispedito al mittente le informazioni provenienti da ‘Nuovo’ e ha confermato che non c’è alcuna crisi sentimentale tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’incontro con Federica Calemme si sarebbe materializzato esclusivamente per fini professionali e senza altri interessi: “Foto di tre settimane fa…Erano insieme per lavoro e non erano da soli”. Capitolo chiuso? Non resta che attendere eventuali altre reazioni dei protagonisti.

