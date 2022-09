Re Carlo III, la ‘cospirazione’ del fratello. La morte della Regina Elisabetta II ha messo in luce vecchia asperità oltre a riordinare i titoli reali in famiglia. Molti si sarebbero aspettati una mossa da parte di Carlo a favore del figlio William, e a parlarne anche la scrittrice Angela Levin.

La cospirazione contro Re Carlo III. Sale sul trono con il titolo di Re d’Inghilterra eppure molti credevano non accadesse. Re Carlo III avrebbe potuto abdicare a favore del figlio William, ma così non è accaduto. Il retroscena svelato dalla scrittrice si fa interessante.

La cospirazione contro Re Carlo III. C’è di mezzo il fratello

Ne avrebbe parlato la scrittrice Angela Levin nel nuovo libro dedicato alla regina consorte: “Camilla, from outcast to queen consort” dove viene tirato l’oppositore in famiglia di Carlo, ovvero il fratello Andrea che pare abbia complottato in gran segreto insieme alla cognata Diana e la sua ex moglie Sarah Ferguson, amica di Lady D. (Re Carlo III, la profezia di Nostradamus).

“Andrea ha complottato con Diana per mettere da parte il principe Carlo con l’obiettivo che il principe Andrea diventasse reggente del principe William”, svela la scrittrice sottolineando che tra le intenzioni del fratello di Carlo esistesse anche quella di opporsi al matrimonio con Camilla, in quanto “non degna di fiducia”.

“Ha cercato d i persuadere la regina di impedire a Carlo di sposare Camilla ed essendo piuttosto velenoso, meschino, e molto cattivo nei confronti di Camilla”, ha riferito l’insider a Levin.Pressioni fatte, a detta della scrittrice, anche sulla Regina Elisabetta II.

“Il suo comportamento è stato molto, molto negativo ed estremamente spiacevole per la regina, che non era d’accordo. Mi è stato detto che era una delle rare occasioni in cui il figlio non ha ottenuto quello che voleva”, ha affermato la scrittrice. Mire di potere che sembrano aver sempre caratterizzato i pensieri di Andrew: “Andrew era molto arrabbiato per non poter governare il paese in qualche modo”, si legge ancora.