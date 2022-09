Re Carlo III, la brutta profezia di Nostradamus. L’otto settembre scorso l’ex principe di Galles è diventato il nuovo re dopo la morte della madre Elisabetta II. Il nuovo sovrano appartiene al casato Windsor che ha mantenuto per decreto reale anche dopo il matrimonio della mamma con Filippo di Edimburgo. Carlo ha detenuto il titolo di Principe del Galles dal 1958 fino all’8 settembre scorso. Si è sposato due volte, una volta con Diana Spencer (1981-1996) e una con Camilla Shand (2005).

Nostradamus è considerato uno dei veggenti più accurati della storia per quasi cinque secoli, perché in vita riuscì a predire la morte del re Enrico II di Francia, che portò a una fama che continua ancora oggi. È famoso principalmente per il libro Le Profezie, scritto in quartine in rima, dove secondo i suoi sostenitori ha predetto numerosi eventi. Tra questi la rivoluzione francese, la bomba atomica, l’ascesa al potere di Adolf Hitler e gli attentati dell’11 settembre 2001. Ma cosa ha detto su Carlo e Camilla?





La terribile profezia di Nostradamus sulla corona di Carlo III

Secondo gli studiosi una terribile profezia di Nostradamus graverebbe sulla corona di Carlo III e sulla consorte la Regina Camilla. Pare che il chiaroveggente, il cui vero nome era Michel de Nostredame, abbia predetto che la regina Elisabetta sarebbe morta proprio all’età di 96 anni. È proprio questo dettaglio a far tremare Buckingham Palace.

La profezia di Nostradamus su Carlo III parla della possibilità di un’abdicazione. Stando ad alcune indiscrezioni basate su alcune foto delle mani del nuovo sovrano, inoltre, Carlo sarebbe malato. Una situazione che andrebbe a dare sostegno alla profezia dell’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese.

Oltretutto la Centuria 8 Quartina 97 parla di “un regno che avrebbe cessato di crescere”. E secondo gli esperti si tratterebbe proprio del Regno Unito. Insomma il riferimento sarebbe ai Windsor, con la regina Elisabetta che potrebbe essere stata l’ultima esponente ad essersi seduta sul torno. Dopo la sua morte, dunque, dovrebbe seguire l’abdicazione di Carlo III e poi neppure i nipoti, William e il principino George, riusciranno a salire sul trono. Sarà vero? Solo il tempo lo dirà.

“Cosa succederà dopo di lei”. Morte regina Elisabetta, la pesante profezia di Nostradamus