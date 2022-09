Nostradamus, la profezia sui giorni successivi la morte della Regina Elisabetta spaventano. Sebbene si tratte di mere speculazioni ed ipotesi (la chiaroveggenza ha poco a che fare con la scienza) Nostradamus è considerato uno dei veggenti più accurati della storia per quasi cinque secoli, perché in vita riuscì a predire la morte del re Enrico II di Francia, che portò a una fama che continua ancora oggi. Tra le sue previsioni, ritenute vere da alcuni analisti, si possono trovare la caduta delle Torri Gemelle.



L’ascesa di Adolf Hitler e le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki durante la fine della seconda guerra mondiale. Oggi le sue profezie continuano ad essere oggetto di discussione, soprattutto per i tradizionalisti inglesi che hanno trovato motivo di preoccuparsi per una previsione allarmante che prevede la presunta caduta della monarchia con la morte della regina Elisabetta II e i nuovi orizzonti dei suoi nipoti.





Nostradamus, la profezia sulla morte della Regina Elisabetta



Secondo Nostradamus, tra le più eclatanti sciagure previste secoli fa, gli eredi della dinastia dei Windsor potrebbero non ritrovarsi alla guida del Regno Unito. La Centuria 8 Quartina 97, nello specifico, parla di “un regno che avrebbe cessato di crescere”. Secondo gli esperti infatti il riferimento sarebbe proprio ai Windsor, con la regina Elisabetta che potrebbe essere stata l’ultima esponente ad essersi seduta sul torno.



Per alcuni specialisti, la morte della regina Elisabetta II porterebbe allo scioglimento della monarchia inglese, poiché il principe Carlo, che è in linea di successione, non prenderebbe l’incarico a causa della sua età avanzata, affermano alcuni specialisti. Anche il figlio, il principe William e, in seguito, il principino George, non avranno nessuna possibilità.



La profezia circola da tempo ma è tornata prepotentemente a galla negli anni scorsi visto il periodo duro che sta attraversando la famiglia reale inglese. L’addio di Harry e Meghan, i contrasti tra il Principe e il fratello William, le liti tra la Markle e Kate Middleton. Insomma, i complottisti ed i fan di Nostradamus avranno terreno fertile.

