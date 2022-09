Harry, il clamoroso retroscena sulle ultime ore della regina Elisabetta: fino alla fine la sovrana ha provato dove per anni avevano fallito tutto i membri della famiglia reale. A raccontarlo, a pochi giorni dal funerale , è lo storico reale Robert Hardman, autore di Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II. Un regno, quello della Regina, durato 70 anni segnato da grandi successi e dolori personali tra cui la morte della principessa Diana e, da ultimo, il rapporto burrascoso tra la Corona ed uno dei suoi figli: Harry.



Harry con il quale la frattura era arrivata nel 2020. E incrementata dalla celebre intervista a Ophra nella quale erano state fatte accuse pesanti. Meghan Markle aveva infatti accusato la Famiglia Reale di razzismo. Poche e semplici parole, ma pesantissime: “Quando aspettavo Archie ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo o protezione perché temevano per il colore della sua pelle”.

Leggi anche: “L’ultimo gesto per Harry”. Elisabetta II, l’inaspettata mossa: lo ha portato con sé nella tomba





Harry, la regina Elisabetta voleva la pace tra lui e la famiglia reale



Questa la frase che aveve dato uno scossone a Palazzo. Harry aveva messo in chiaro che le “preoccupazioni” razziste non riguardavano né Elisabetta né il principe Filippo. Un dolore, quelle parole, per Elisabetta che però non ha mai perso la speranza di ritrovare il nipote. “Fino alla fine – racconta Hardman -, la Regina ha espresso il desiderio che si ricucissero le cose”.



Anche nei periodi più bui, quando i rapporti con William e Carlo si sono fatti particolarmente difficili. Tra Sua Maestà e Harry, del resto, c’è sempre stato un feeling speciale. Pare che lei nel nipote rivedesse un po’ anche della sorella minore Margaret, soprattutto dei suoi anni più turbolenti. A dimostrazione del legame le parole di Harry prima dell’addio: “Ho perso una nonna e, seppur sia addolorato per la sua perdita, mi sento anche incredibilmente grato. Ho avuto il privilegio della saggezza e della rassicurazione della Regina”.



“Nonna, mentre questo momento finale ci riempie di tristezza, sarò per sempre grato per tutti i nostri primi incontri, per le mie memorie di infanzia costruite insieme a te, per la prima volta in cui sei stata il mio Comandante in Capo, per il primo momento in cui la mia amata moglie e i miei figli ti hanno abbracciato. Amo e conservo questi momenti condivisi con te, e per tutti quelli che ci sono stati nel mezzo. Ci manchi già così profondamente, non solo a noi, ma al mondo intero. Sorridiamo pensando che tu e il nonno siete riuniti ora, ed entrambi siete in pace”.

“È l’ultima goccia”. Harry e Meghan, umiliazione totale: il clamoroso voltafaccia di William e Kate