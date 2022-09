Da una parte il principe Harry e Meghan Markle, dall’altra William, Kate Middleton ed il resto della Royal Family a cominciare da Re Carlo III. I rapporti tra i duchi ed il resto della famiglia sarebbe a dir poco claudicanti. La morte della Regina Elisabetta non ha infatti sanato quella frattura che si era aperta due anni fa quando Harry aveva rinunciato al titolo. In queste settimane per i duchi sono arrivate solo notizia negative tra cui, quella non confermata, dell’esclusione della coppia dal testamento.



A lanciare l’indiscrezione era stato Star e International Business Time. Al centro della modifica la famiglia di Harry e Meghan Markle. Sembra infatti che dal testamento sarebbe stata esclusa la figlia Lilibeth Diana. E non solo. I gioielli reali, che per tradizione sono donati a persone particolarmente importanti per la Regina, saranno lasciati alla moglie del principe William (ora erede al trono) Kate Middleton e alla figlia, la principessa Charlotte, nata nel 2015.

Leggi anche: “Mi aiuta William, io non ce la faccio”. Kate Middleton privatissima: il segreto inaspettato





Harry e Meghan Markle ai ferri corti con William e Kate Middleton



Un tesoro che comprende diademi, anelli, bracciali, orecchini, spille e collane. Dal testamento verrebbero esclusi anche Harry, Meghan e il primogenito Archie, unici tra i famigliari della Regina. Verità o meno, i duchi hanno fatto ritorno in California all’indomani dei funerali della regina Elisabetta II, tenutisi il 19 settembre. I duchi del Sussex si sono affrettati a rientrare nella loro dimora di Montecito, in California, perché ansiosi di rivedere i figli, Archie, di 3 anni, e Lilibet, di 1 anno, di cui avevano una forte nostalgia.



Un ritorno a casa che non sarebbe stato rimpianto dalla famiglia reale, a cominciare proprio da William e Kate non chiedendo di restare un’ora in più. Un dolore per Harry che starebbe da tempo cercando la riconciliazione, tanto che avrebbe proposto di trovare un mediatore per provare a risolvere la faida familiare. Una proposta che ha lasciato tutti sgomenti.



Nell’ascoltarla, Camilla, ora regina consorte, avrebbe sputato il tè che stava sorseggiando, tanta è stata la sorpresa. È quello che sostiene Katie Nicholl, giornalista e autrice di diversi libri best-sellers sui royals, nel nuovo volume in uscita. The New Royals è il libro che analizza il lascito della regina Elisabetta e si interroga sul futuro della corona britannica, mentre si sofferma a indagare la frattura che divide i Sussex dagli altri membri della famiglia reale, gettando nuova luce sulla faida.

“Non lo può più fare”. Harry, sfregio dalla royal family: un divieto pesante