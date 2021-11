“Non lo può più fare”. Harry, sfregio dalla royal family: un divieto pesante

Lo scorso anno il principe Harry ha abbandonato. E da quel momento ha perso tutta una serie di privilegi. Ora il principe vive negli Stati Uniti con Meghan Markle e i suoi due figli, Archie e Lilibet e nei prossimi giorni parteciperà al gala che si terrà il giorno precedente al Veterans Day, un importante appuntamento che celebra i veterani di guerra. L’evento, molto sentito negli Stati Uniti, si svolgerà il prossimo 11 novembre, e per l’appunto sarà preceduto dal gala Salute to Freedom

Infatti il Duca di Sussex è tra gli ospiti d’onore: a lui spetterà il compito di premiare cinque eroi delle forze armate e le loro famiglie, che convivono con le ferite invisibili della guerra. La cerimonia si svolgerà a New York, a bordo di una portaerei presso l’Intrepid Sea, Air & Space Museum, dove saranno invitati numerosi reduci.

Nelle ultime ore per il principe Harry è arrivata una brutta notizia: infatti la Casa reale gli ha imposto un divieto proprio a lui che è stato un militare e ha all’attivo ben due missioni in Afghanistan: non potrà indossare l’uniforme da militare all’evento dell’11 novembre. Il principe è stato invitato a premiare cinque persone che vivono con “le ferite invisibili della guerra”. Il divieto imposto da Buckingham Palace è legato alla scelta di Harry di trasferirsi in California, lasciando il Regno Unito e soprattutto la famiglia reale: cambiando Stato, ha lasciato il servizio militare reale ed è stato privato dei suoi titoli militari onorari.





Il duca di Sussex, quindi, sarà costretto a indossare una semplice cravatta nera. In ogni caso, però, potrà appuntare alla giacca le sue quattro medaglie, ma solo durante il gala “Salute to Freedom” del giorno prima, il 10 novembre, che si terrà su una nave da guerra all’Intrepid Sea, Air & Space Museum. Pertanto Harry è un civile a tutti gli effetti. Da suo nonno, il Principe Filippo, aveva ereditato il ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines. Ora ha dovuto rinunciare, assieme ad altri due titoli militari onorari: tutto questo faceva parte dell’accordo finale che lui e Meghan hanno accettato con la Corona, per poter fare un passo indietro dal loro impegno come reali e trasferirsi così oltreoceano.

Non si tratta dell’unica rinuncia da parte di Harry e Meghan Markle da quando hanno lasciato la Royal family. Hanno dovuto dire addio al titolo di Altezze Reali e ai soldi della Corona. Ma non solo: la Regina Elisabetta II ha tolto loro alcuni patronati di cui andavano molto orgogliosi, un altro privilegio perduto a seguito dell’abbandono del loro ruolo di membri senior della Famiglia Reale.