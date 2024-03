Kate Middleton, arriva il video-messaggio di Re Carlo III d’Inghilterra. È sicuramente uno dei momenti più difficili per la famiglia reale. Come se non fosse bastata la rottura tra il principe Harry, sua moglie Meghan Markle e il resto dei Reali, aggravata dalle ultime pubblicazioni e uscite del duca di Sussex, ecco arrivare gravi problemi di salute. Il primo a rivelare la malattia è stato proprio Carlo.

Inizialmente si era parlato di tumore alla prostata, ma c’è chi dubita che gli organi interessati siano altri. Discorso diverso per Kate Middleton che ha rivelato di avere un tumore soltanto tre mesi dopo l’intervento di metà gennaio. Anche qui non si hanno certezze, solo che il problema è serio. La principessa si sottoporrà a tre settimane di chemio e poi trattamenti a casa. Ora arrivano le parole del Re.

Le parole di Re Carlo per Kate Middleton: il video-messaggio

Arriva il primo video-messaggio di Re Carlo dopo l’annuncio di Kate Middleton. Sarà trasmesso domani, venerdì 29 marzo, durante una funzione del Royal Maundy nella cattedrale di Worcester. Il sovrano, alle prese anche lui con un tumore, non sarà presente. Così ha registrato un messaggio di cui il Daily Mirror ha potuto dare alcune anticipazioni.

Nel video Re Carlo esorterà la nazione a “servirsi e prendersi cura l’uno dell’altro”. Parlerà di come Gesù abbia dato un “esempio di come dovremmo servirci e prenderci cura gli uni degli altri” e di come “abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano con amicizia, soprattutto in un momento di bisogno“. Il Re non fa nessun riferimento diretto alla sua salute o alle condizioni di Kate, ma chiaramente le sue dichiarazioni saranno interpretate come una riflessione su cosa la nazione è chiamata a fare in un momento così delicato per la famiglia reale.

Il 75enne, salito al trono dopo la morte della madre Elisabetta 18 mesi fa, ricorderà inoltre che la sua volontà dopo l’incoronazione è “non di essere servito ma di servire”. Carlo ha svelato di essersi commosso per i messaggi e le cartoline ricevute dopo aver rivelato la sua malattia e dopo il messaggio di Kate. Il sovrano non sarà presente durante il Royal Maunday che commemora l’Ultima Cena di Gesù, quando lavò i piedi ai suoi discepoli come atto di umiltà il giorno prima del Venerdì Santo. Al suo posto ci sarà la moglie Camilla.

