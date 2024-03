La settimana scorsa Kate Middleton ha rivelato di essersi sottoposta a un trattamento contro il cancro, scoperto in seguito a un intervento chirurgico all’addome a gennaio, che l’ha tenuta lontana da impegni e apparizioni pubbliche. Secondo una fonte reale, il principe William è “estremamente orgoglioso di sua moglie per il coraggio e la forza che ha dimostrato non solo questa settimana, ma dopo l’intervento chirurgico di gennaio”. William “ora più che mai è concentrato nel garantire a sua moglie la privacy di cui ha bisogno per riprendersi completamente e che i suoi figli siano protetti dal comprensibile interesse per le notizie che sono state condivise”.

Venerdì 22 marzo, Kate Middleton, 42 anni, ha annunciato di avere un cancro in un video messaggio emozionante. Ha detto di aver ricevuto la diagnosi dopo l’intervento chirurgico addominale di gennaio e dopo che i test postoperatori “avevano scoperto che il cancro era presente” ed di aver quindi iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva che è “nelle fasi iniziali”.

Poiché ha confermato il suo stato di salute attraverso un commovente discorso video, si pensa che lei e il principe William possano aspettarsi una visita da parte del principe Harry a breve. Il Duca di Sussex dovrebbe tornare nel Regno Unito a maggio per la celebrazione degli Invictus Games e si pensa che sia probabile un incontro tra i due fratelli. Tuttavia, ora sembra che Harry si aspetti delle scuse dalla coppia. L’esperto e autore reale Tom Quinn ha dichiarato in esclusiva al The Mirror: “Vuole riconciliarsi con il fratello in modo che i figli possano avere un qualche tipo di rapporto, ma lui e Meghan pensano ancora che prima debbano arrivare le scuse di William e Kate“.

Quinn ha anche rivelato che Harry desidera che i suoi figli possano costruire un rapporto con i loro cugini, aggiungendo: “Harry ha parlato con gli amici della sua tristezza per non avere un rapporto più stretto con i suoi nipoti, ma ciò che lo sconvolge ancora di più è la prospettiva che Lilibet e Archie non abbiano alcun rapporto con George, Charlotte e Louis”.

L’esperto reale ha aggiunto: “Ha lasciato intendere che se riceverà delle scuse dalla sua famiglia sarà pronto a perdonare, ma questo non accadrà”. In risposta alle notizie sulla salute della principessa del Galles rese pubbliche venerdì, Harry e Meghan hanno condiviso una breve dichiarazione. Hanno detto: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace”.

Tuttavia, si dice che si siano messi in contatto privatamente, con Chris Ship, redattore reale di ITV, che ha rivelato che il principe Harry “ha contattato suo fratello” dopo aver saputo del cancro di Kate. Il signor Ship ha anche aggiunto: “Harry e Meghan si sono messi in contatto con il fratello/sorella, ma lo hanno fatto in privato. Non è chiaro se si sia trattato di una telefonata/videochiamata o di qualche messaggio di sostegno”.

Harry e William hanno mantenuto un rapporto teso e distante da quando Harry e la moglie Meghan Markle hanno lasciato la famiglia reale nel 2020. Dopo la loro uscita di scena, la coppia si è aperta in interviste e sui media descrivendo la loro esperienza nella famiglia reale, con alcuni commenti controversi che sembravano aver causato una spaccatura nella famiglia.