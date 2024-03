La malattia di Kate Middleton ha devastato tutti i sudditi del Regno Unito, ma anche il mondo intero. E ora, dopo l’annuncio ufficiale del tumore da parte della principessa tramite un video, si è scoperto cosa ha deciso di fare il principe William. C’è stata infatti una promessa segreta al padre e alla madre della 42enne. Un gesto che è straordinariamente grande.

Dunque, giorni dopo il tremendo annuncio di Kate Middleton sul tumore, è venuto fuori ciò che William avrebbe detto ai genitori della principessa del Galles. Una cosa tenuta segreta fino ad ora, ma qualcuno ha parlato e si sa quindi ogni dettaglio. Un amore infinito quello dell’erede al trono d’Inghilterra, che ha dimostrato ancora una volta di essere completamente innamorato.

Kate Middleton e il tumore, la promessa segreta di William ai genitori di lei

Kate Middleton ha voluto rivelare al mondo di avere un tumore due mesi dopo l’operazione all’addome. William le è sempre stato vicina, ma ora si è scoperto qualcosa di ancora più importante. Lei sta proseguendo le sue cure del caso, come la chemioterapia preventiva, ma i tabloid inglesi hanno rivelato che il principe ha parlato con la madre e il padre di lei, Carole e Michael, facendo una promessa bellissima.

La corrispondente reale del Daily Mail, Rebecca English, ha fatto sapere stando a quanto riportato dal sito Leggo: “Il principe William, più di chiunque altro, conosce i sacrifici che lei sta facendo per stare con lui. Ecco perché so che andrà oltre il cielo e la terra per stare al suo fianco. Sono sicura che farà del suo meglio per mantenere salda la famiglia. Non importa quanto tempo ci vorrà”.

Quindi, William ha fatto una promessa ai genitori di Kate, ovvero che si prenderà cura di sua moglie fino alla fine. Non le farà mai mancare il suo prezioso supporto, soprattutto in questa fase molto delicata.