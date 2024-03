C’è ancora tanto sconcerto per il terribile annuncio dei giorni scorsi di Kate Middleton, che ha rivelato di avere un tumore. In queste ultime ore sono emersi dei retroscena sulla malattia e su come abbiano reagito le persone a lei più care. E purtroppo ciò che è venuto fuori non è affatto rassicurante, infatti la preoccupazione è tanta e ci sono ancora aloni di mistero.

Kate Middleton ha infatti riferito di combattere contro un tumore, anche attraverso la chemioterapia, ma non sono state fornite altre informazioni. Presumibilmente non ci saranno altri comunicati a breve, ma certamente i sudditi sperano di saperne di più il prima possibile. Ora l’attenzione si è spostata sulla madre e gli amici della principessa del Galles.

Kate Middleton e il tumore: mamma e amici molto preoccupati

A rivelare altri dettagli su Kate Middleton e la sua lotta contro il tumore è stato il Mirror. Riferendosi alla madre Carole, si è saputo che lei “è disperatamente sconvolta. Avrà bisogno di rassicurazione, sta vivendo un dolore disperato. Dovremmo anche dedicare un pensiero alla madre Carole Middleton, Catherine può avere 42 anni ma è ancora la figlia di Carole e vederla affrontare tutto questo e resistere alla pressione deve essere stato disperatamente sconvolgente”.

I tabloid e i sudditi inglesi si chiedono comunque se il cancro di Kate sia guaribile o meno e quali siano le attuali condizioni di salute della principessa. Non ci sono risposte ufficiali in tal senso, mentre ciò che sappiamo è che gli amici della donna sono letteralmente rimasti sotto choc. Lei non avrebbe raccontato niente nemmeno a quelli più stretti, i quali hanno scoperto tutto insieme al resto del mondo.

Gli amici di Kate Middleton non si sarebbero comunque offesi perché hanno capito che era necessario per lei mantenere la privacy più assoluta, per evitare che ci fossero delle fughe di notizie.