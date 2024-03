Sono passati tre giorni da quando Kate Middleton ha annunciato al mondo di avere il cancro. La principessa ha deciso di rompere il silenzio e di scrivere il discorso sulla malattia “completamente di suo pugno”. Lo ha scritto “da sola” e quasi “di getto” con l’obiettivo di “mettere a tacere” una volta per tutte “gossip e cospirazioni” sul suo stato di salute e le fake news circolate sul rapporto con il marito ed erede al trono William.

Se, come ha scritto ieri il Sunday Times, Catherine ha scelto personalmente ogni parola del messaggio, decidendo anche i tempi e le modalità — ovvero di comparire da sola di fronte alle telecamere, senza il marito, e di parlare con onestà dei suoi problemi — le reazioni sono state prettamente positive, tanto che i principi, ha fatto sapere Kensington Palace, “sono grati del calore e del supporto” che percepiscono e “della comprensione per la richiesta del rispetto della privacy”.

Leggi anche: “Cosa hanno deciso di fare ora Harry e William”. Kate Middleton e il tumore, c’è il colpo di scena





Kate Middleton, parla l’oncologo Claudio Zanon

Kate e William trascorreranno la Pasqua ad Anmer Hall, la villa nel Norfolk che è nel parco di Sandringham, e torneranno a Windsor quando i tre figli riprenderanno la scuola, il 17 aprile. La notizia è stata data venerdì 22 marzo e la principessa avrebbe sentito il dove di farlo “perché è una figura pubblica e ha delle responsabilità”, ha rivelato una fonte vicina alla famiglia reale citata dal Sunday Times. Ancora sconosciuto il tipo di tumore, perché la famiglia reale ha deciso di non dare troppi dettagli sulla malattia, ma ovviamente si sono fatte delle ipotesi.

Intervistato dal Giorno, l’oncologo Claudio Zanon, chirurgo e direttore scientifico di Motore Sanità ha provato. “Da quanto è stato scritto sui giornali e dichiarato dalla stessa principessa Middleton, l’intervento che ha subito per un cancro addominale, seguito da ileostomia, potrebbe essere dovuto a un tumore del colon di sinistra o del retto”, ha spiegato Zanon.

“Questo possiamo affermarlo perché normalmente le ileostomie temporanee si eseguono per proteggere le anastomosi chirurgiche più difficoltose da guarire, data la vascolarizzazione e infiammazione dei tessuti coinvolti. Sappiamo che il tumore del colon colpisce persone solitamente più anziane, ma oggi si vede un aumento di incidenza dei tumori sporadici nei giovani (dati Aiom Cipomo, ndr) che non è in rapporto agli stili di vita”, ha detto ancora Claudio Zanon.

Il dottor Zanon ha anche parlato delle possibilità di guarigione di Kate Middleton: “Naturalmente oggi con chemio e immunoterapia le possibilità di guarigione sono notevolmente aumentate, calano le recidive, abbiamo validi protocolli, anche indipendenti dalla caratterizzazione molecolare del cancro”, ha concluso l’esperto.