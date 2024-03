Secondo la maggior parte degli analisti la corona inglese sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia. Con re Carlo III che sta combattendo contro il cancro, il principe Harry lontano e William che deve occuparsi della moglie Kate, ecco che sulla scena sale proprio chi non ti aspetti. Sempre più presente nelle cerimonie ufficiali, sta prendendo in tutto e per tutto il ruolo di re Carlo. Le condizioni di salute del monarca sono avvolte nel mistero ma, solo poche settimane fa, erano arrivata voci non troppo rassicuranti.

>>“E intanto Anita zitta zitta…”. Grande Fratello, solo dopo la finale scoppia la bomba sulla ‘bionda’ della casa: la scoperta clamorosa

A rivelarlo sarebbero alcuni tabloid inglesi, a cominciare da Metro che spiega come: le condizioni di salute di re Carlo III siano in realtà “più pericolose di quanto siamo stati indotti a credere”. Condizioni che avrebbe spinto la Corona ad accelerare il passaggio di consegne. Quanto a Kate, lo scorso venerdì aveva annunciato di lottare contro il cancro.





Royal Family, il principe Edoardo sostituisce sempre più re Carlo

La 42enne aveva appreso della sua diagnosi dopo aver subito un “importante intervento chirurgico addominale” a gennaio presso la London Clinic. “L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato che era presente un cancro”, aveva detto Kate. “Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento”.

In questo scenario complesso si sta facendo spazio Edoardo, ultimogenito della Regina Elisabetta II, quattordicesimo in linea di successione e fratello di re Carlo. A riportarlo è il Telegraph, che spiega come il duca di Edinburgo sembrerebbe essere destinato a diventare una risorsa di rilevante importanza per “The Firm” (“la ditta”, come la chiama il principe Harry riferendosi alla famiglia reale).

Nelle ultime settimane, infatti, è stato estremamente impegnato, in quanto ha partecipato a diverse iniziative, tra cui le visite al Right Stuff Amateur Boxing Club nello Staffordshire. 60 anni compiuti il 10 marzo, spetterà a lui salvare la monarchia in questo difficile momento?