Nel calderone delle notizie sulla salute di Re Carlo piomba pure l’annuncio del presunto figlio illegittimo. Negli ultimi tempi si sono rincorse le voci sulle condizioni del sovrano che ha rivelato di avere un tumore. E poco tempo fa anche Kate Middleton ha annunciato di dover lottare contro un brutto male. Recentemente sono arrivate notizie poco incoraggianti.

Gente ha affermato di aver raccolto “le confidenze di fonti vicine alla famiglia reale britannica che smentirebbero le rassicurazioni sulla salute del sovrano britannico diffuse dal comunicato di Buckingham Palace che ha annunciato il ritorno di re Carlo agli impegni pubblici”. Ma intanto a far discutere è anche l’ultimo annuncio di Simon Charles Dorante-Day che da anni afferma di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla.

Il presunto figlio di Carlo e Camilla pubblica una foto

Il 54enne vive in Australia e in divere interviste ha affermato di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla. L’uomo ha spiegato che la madre adottiva lavorava presso la regina Elisabetta II. La mamma gli avrebbe rivelato in punto di morte che in realtà lui era il figlio illegittimo della coppia. La donna lo aveva adottato all’età di otto mesi a Portsmouth, precisamente nel 1966. A quel tempo Carlo aveva 17 anni, Camilla 18 ed effettivamente i due si conobbero proprio quell’anno ad una partita di polo.

Carlo e Camilla si frequentarono per qualche anno, prima di sposare la seconda Andrew Harry Parker Bowles e il primo Diana. Successivamente i due si sono ritrovati e poi sposati nel 2005. Oggi Dorante-Day ha voluto condividere le sue foto sui social mettendole a confronto con le immagini più recenti dei reali.

Nel post l’uomo scrive: “Una cosa positiva del fatto che Carlo e Camilla siano diventati re e regina è che così ho molte più immagini con cui confrontarmi e da molte angolazioni diverse. Più foto vedo e più penso di assomigliare loro. È da un po’ che non pubblicavo sui social! Comunque, ora ho molto più materiale a disposizione per fare confronti. Inoltre, più Carlo perde peso dal viso, più mi assomiglia“. L’uomo è seguito da oltre 27mila persone su Facebook e in tanti gli danno ragione.

C’è infatti chi commenta: “L’altro giorno ho visto alcune foto e vari filmati recenti del principe William e la somiglianza con te è incredibile” e “Assomigli a entrambi i tuoi genitori. È difficile negare l’evidenza. Come sempre, spero che un giorno riceverai le tue risposte”.

