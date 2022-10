“Mai più a Londra”. Meghan Markle fuori dal Palazzo, la verità sulla lite con la Royal Family

Meghan Markle, la bomba sulla duchessa arriva dall’esperta reale Katie Nicholl che svela il motivo della lite con la Royal Family e perché, di conseguenza, difficilmente ne farà ritorno. Nicholl rivela come a suscitare scontri con gli altri membri dei Windsor sarebbe stato il suo presunto comportamento da “ape regina”. Meghan avrebbe preteso più volte di soddisfare i propri capricci, anche nelle ore più disparate della giornata. “Meghan Markle voleva che tutto fosse fatto immediatamente, senza tenere conto delle esigenze altrui e ai suoi comandi”.



“Mandava delle email all’alba e pretendeva di stare ai suoi comodi. Ha fatto piangere anche alcuni di noi”, racconta una presunta collaboratrice domestica della casa reale. Un comportamento ripetuto tanto che a palazzo sarebbe stato affibbiato alla moglie di Harry un soprannome: “sociopatica narcisista”.

Meghan Markle, l’esperta reale svela il motivo della lite a corte



Lo scorso luglio poi Meghan Markle avrebbe fatto i capricci in un ristorante di New York. Secondo alcuni testimoni la 40enne avrebbe chiesto di riservare a lei, il marito e alle loro tre guardie del corpo l’intero patio del ristorante, con ben 50 posti disponibili. Comportamenti totalmente inappropriati che la terrebbero lontana dalla casa reale.



Nel frattempo emergono alcuni particolari sui tour ufficiali di Meghan Markle e del Principe Harry. Si tratta del periodo precedente alla loro decisione di voltare le spalle alla monarchia: grandi sorrisi, strette di mano e gli immancabili commenti agli outfit scelti dalla Duchessa. Una fonte vicina ai Royals ha rivelato una serie di episodi che accadevano dietro le quinte: “Sebbene le piacesse l’attenzione, Meghan non è riuscita a capire il senso di tutte quelle passerelle e dello stringere la mano a innumerevoli sconosciuti”.



In un estratto del nuovo libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” di Valentine Low, pubblicato da The Times, diversi membri dello staff hanno raccontato che Meghan Markle ha detto “in almeno un’occasione”: “Non posso credere di non essere pagata per questo”. Il retroscena raccontato dalla fonte a Mr Low riguarda il viaggio in Australia della coppia: Meghan Markle ha mostrato un approccio fresco e informale.

