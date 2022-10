La decisione di re Carlo III farà discutere: il principe Harry è stato escluso dalla prima foto ufficiale del nuovo sovrano. Un gesto che vale più di mille parole e sottolinea la rottura ormai definitiva tra il monarca ed il suo secondogenito. Un dolore per i sudditi che, probabilmente, va anche contro la volontà della regina Elisabetta che sempre aveva espresso la sua preferenza per il secondo figlio di Lady Diana. Pare che lei nel nipote rivedesse un po’ anche della sorella minore Margaret, soprattutto dei suoi anni più turbolenti. A dimostrazione del legame le parole di Harry prima dell’addio.



“Ho perso una nonna e, seppur sia addolorato per la sua perdita, mi sento anche incredibilmente grato. Ho avuto il privilegio della saggezza e della rassicurazione della Regina. Nonna, mentre questo momento finale ci riempie di tristezza, sarò per sempre grato per tutti i nostri primi incontri, per le mie memorie di infanzia costruite insieme a te, per la prima volta in cui sei stata il mio Comandante in Capo, per il primo momento in cui la mia amata moglie e i miei figli ti hanno abbracciato”.

Harry escluso dalla prima foto ufficiale di re Carlo III



Intanto re Carlo III ha fissato la sua prima uscita ufficiale in attesa dell’incoronazione nel 2023. Cyril Ramaphosa e sua moglie, Tshepo Motsepe, saranno nel Regno Unito dal 22 al 24 novembre per una visita di Stato di tre giorni, la prima organizzata da re Carlo III dalla sua ascesa al trono. Lo ha riferito Buckingham Palace. Re Carlo ha visitato il Sudafrica in diverse occasioni dal suo primo tour del paese, che comprendeva Pretoria, Johannesburg, Durban e Cape Town, nel 1997.



Il suo ultimo viaggio risale al 2011, quando insieme alla regina consorte, poi duchessa di Cornovaglia, ha svolto impegni tra cui un discorso sui cambiamenti climatici all’Università di Cape Town. Tornando alla foto, scrive Fanpage come si tratti di uno scatto risalente al 18 settembre, il giorno dei funerali di Elisabetta II, poco prima che la cerimonia prendesse il via.



. Sono raffigurati il nuovo sovrano Carlo III, la regina consorte Camilla e la coppia William e Kate. Tutti e quattro sono vestiti a lutto, di nero. Il re posa con la mano nella tasca stringendo il braccio attorno alla moglie. Il principe William, erede al trono, si trova al fianco del padre con le braccia abbassate, mentre la Principessa del Galles abbraccia da dietro il marito.

