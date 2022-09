L’ultimo omaggio alla Regina Elisabetta. A Londra i funerali della sovrana che ha regnato per 70 anni più di chiunque altro, sul trono del Regno Unito e che è morta l’8 settembre a 96 anni di età: dopo dieci giorni di lutto, il popolo britannico si è stretto intorno alla sua Regina per tributarle l’ultimo saluto. La cerimonia funebre è avvenuta sotto lo sguardo dei membri più altolocati della Famiglia reale: il re e i suoi fratelli, ma anche quelli che hanno seguito la processione in auto, tra i quali la regina consorte Camilla e i principi George e Charlotte.

La bara della regina sarà sepolta nella cappella di San Giorgio, insieme al principe Filippo e ai genitori, re Giorgio VI e la regina madre, nel corso di una cerimonia privata. “In ricordo amorevole e devoto. Charles R.”. Così recita il biglietto nella corona di fiori posta sulla bara della Regina Elisabetta durante il funerale. Si tratta di una lunga tradizione della monarchia britannica di mettere la R., a significare “Rex” o “Reginà in latino, dopo il nome per le firme dei documenti ufficiali.





Meghan Markle con gli orecchini della Regina ai funerali

I membri della Royal family in segno di lutto erano vestiti in nero a Westminster, così come le duemila persona che all’interno dell’Abbazia hanno assistito alle esequie della sovrana. In prima fila gli uomini in uniforme militare a partire da re Carlo III. Al suo fianco la regina consorte Camilla, che indossava un abito nero con ricami applicati sullo scollo a “v”, e cappellino, nero anche quello con veletta. I principi di Galles, William in alta uniforme militare e Kate con i figli George e Charlotte, tutti rigorosamente in nero.

Completino scuro e la cravatta anche per il principino George, mentre la sorellina Charlotte indossa un capottino e un cappello a falde rigide decorato da un fiocco dello stesso colore. Vestita di scuro naturalmente anche Kate Middleton, con un cappello a falde larghe e un collier di perle a più fili. Cappello a falde larghe anche per Meghan Markle, la moglie del principe Harry, che indossa un abito a mantella e soprattutto, come osserva il Daily Mail, porta dei preziosissimi orecchini di perle che le aveva regalato la Regina Elisabetta nel 2018, quando si fidanzò ufficialmente con Harry.

Un dettaglio non è passato inosservato: a differenza di Kate Middleton e della regina consorte Camilla, non portava la veletta a coprirle il viso, cosa che sarebbe stata invece dovuta. Nessuna spilla né gioielli per lei, il diktat è chiaro: mantenere un basso, bassissimo profilo, per evitare ulteriori imbarazzi alla famiglia reale.

