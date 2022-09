“Esclusi”. Harry e Meghan, il re ha cambiato idea all’ultimo: brutta botta prima dei funerali della regina

Manca poco alla data più attesa, il 19 settembre, quando si celebreranno i funerali della regina Elisabetta, morta a 96 anni a Balmoral, in Scozia, dopo 70 anni di regno. Ma a fare notizia sono ancora una volta Harry e Meghan Markle, che hanno subito uno smacco da re Carlo III. Una decisione inaspettata, visto che fino a poco prima era data per certa un’altra scelta del nuovo sovrano del Regno Unito. E i due coniugi pare che abbiano reagito davvero malamente a questa novità improvvisa e inattesa.

Harry e Meghan Markle non potranno presenziare a qualcosa di importante, che precede i funerali della regina Elisabetta. Re Carlo III ha fatto dietrofront e ha praticamente umiliato il figlio e l’attrice americana. Eppure solo poche ore prima era circolata una news molto positiva, infatti il principe potrà indossare la sua uniforme militare per l’ultima veglia alla regina Elisabetta II, quella insieme ai suoi cugini, in programma per sabato sera: Buckingham Palace ha infatti apportato una modifica dell’ultimo minuto alle sue indicazioni di protocollo.





Harry e Meghan Markle, sgarro di re Carlo III

Nella giornata di domenica 18 settembre, quindi alla vigilia dei funerali della regina Elisabetta, ci sarà un momento molto importante per la famiglia reale e non solo. Ma a sorpresa Harry e Meghan Markle non potranno essere presenti per decisione di re Carlo III. Ci saranno tantissimi personaggi di spicco a livello mondiale, ma mancheranno proprio loro due, nonostante in un primo momento avessero ottenuto l’invito. Ma il monarca ha ascoltato persone a lui vicino e ha deciso di fare marcia indietro.

Il Daily Telegraph ha annunciato che Harry e Meghan Markle non potranno rispondere presente alla cena precedente i funerali, dove ci saranno anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente francese Emmanuel Macron tra le 500 personalità. Ma re Carlo III sarebbe stato convinto da alcuni funzionari che lavorano a Buckingham Palace che fosse meglio non invitare il figlio e Meghan, tenuto conto che non fanno parte della royal family. E i due avrebbero manifestato insoddisfazione.

Un uomo è stato arrestato a Westminster Hall per essersi avvicinato alla bara della regina. Scotland Yard afferma che l’arresto è avvenuto alle 22 di giovedì 16 settembre in base al Public Order Act. Secondo la ricostruzione della polizia un uomo è uscito dalla fila delle persone che rendevano omaggio alla sovrana e si è avvicinato alla bara, oltre le transenne, ed è quindi stato bloccato.

“Harry è stato informato”. Funerali della Regina Elisabetta, l’ordine di re Carlo III arrivato poco fa