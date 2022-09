“Harry è stato informato”. Funerali della Regina Elisabetta, l’ordine di re Carlo III arrivato poco fa

Lunedì 19 sarà il giorno dell’addio alla Regina Elisabetta, il corteo funebre sarà guidato da Re Carlo III, poi i fratelli quindi i figli William ed Harry. Proprio su Harry arriva la notizia che nessuno si aspettava e la decisione arriva dal nuovo sovrano in persona. Intanto prosegue l’ondata di affetto nei confronti di Elisabetta. Ieri Southwark Park ha raggiunto la capienza massima e le autorità britanniche hanno deciso di sospendere per almeno 6 ore l’accesso alla coda per vedere il feretro della Regina Elisabetta.



Sull’account Twitter del dipartimento per il Digitale, i Media, la Cultura e lo Sport si invitano i cittadini a evitare di mettersi in fila fino a quando non sarà stata smaltita almeno in parte. I tempi di attesa per dare l’ultimo saluto alla regina sono stimati al momento in circa 14 ore. Già alle prime ore del mattino la coda si era estesa per circa sette chilometri per un ultimo saluto alla camera ardente allestita a Westminster Hall.





Harry, il principe potrà indossare l’uniforme nella veglia di sabato



Intanto filtrano indizi sulla cerimonia di lunedì. Poco dopo le 10.35 il feretro verrà spostato sul carro funebre della Royal Navy che circa dieci minuti dopo inizierà il suo viaggio verso l’Abbazia di Westminster, lungo il percorso tracciato da membri della Royal Navy e dei Royal Marines. Re Carlo III e i membri della famiglia reale cammineranno dietro la bara della regina fino a Wellington Arch. (Leggi anche “Gesto importante dopo la morte della regina”. E drastico: Meghan Markle, la decisione)



Il corteo dovrebbe raggiungere l’abbazia pochi minuti prima delle 11, quando la bara sarà trasportata all’interno per la funzione. Le porte dell’Abbazia di Westminster si apriranno lunedì alle 8 per consentire alle persone che assisteranno alla cerimonia delle 11 di prendere posto. I principi William e Harry cammineranno insieme, uno accanto all’altro.



E a quanto sembra (proprio per volere di re Carlo) il principe Harry potrà indossare la sua uniforme militare per l’ultima veglia alla regina Elisabetta II, quella insieme ai suoi cugini, in programma per sabato sera: Buckingham Palace ha infatti apportato una modifica dell’ultimo minuto alle sue indicazioni di protocollo. La decisione su Harry sembra non sia piaciuta a Williama, ma è davvero un’inversione di idee: “Il buon senso ha prevalso”, ha detto una fonte a The Telegraph.

“Elisabetta ha deciso così”. Andrea e Anna, lo ‘strano’ dettaglio durante l’ultimo viaggio della regina