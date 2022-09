Importante decisione di Meghan Markle dopo la morte della regina Elisabetta. Una scelta quella fatta dalla moglie di Harry, che sicuramente sarà apprezzata da tutti i sudditi. Nonostante lei abbia deciso insieme al nipote della compianta sovrana di trasferirsi negli Stati Uniti d’America lontana dalla famiglia reale per le tante incomprensioni, ora che Elisabetta II non è più in vita si sta tentando una sorta di tregua generale, come avvenuto qualche giorno fa con la presenza dei due insieme a William e Kate Middleton.

E notizia di qualche ora fa di un altro gesto comunque importante, fatto da Meghan Markle per rispettare la regina Elisabetta. Soffermandosi invece su William, una bambina regalato un peluche dell’orso Paddington a William. Un atteggiamento che l’ha molto commosso anche perché, vale la pena ricordarlo, questo personaggio è diventato una figura associata alla regina. Ricordate lo sketch televisivo andato in onda durante il Giubileo di platino? La regina è apparsa nella scenetta con l’orsetto animato, doppiato da Ben Whishaw.





Meghan Markle, il gesto per la regina Elisabetta: podcast sospeso

C’era grande attesa per qualcosa che sarebbe uscito a stretto giro di posta e che riguardava Meghan Markle. Ma all’improvviso i piani sono cambiati dopo la morte della regina Elisabetta, avvenuta l’8 settembre scorso a 96 anni nel castello di Balmoral in Scozia. Ad annunciare che la moglie di Harry abbia preso una decisione significativa per mantenere il massimo rispetto nei confronti della monarca è stato il sito People. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo in queste ultime ore con Meghan protagonista.

Disposta la sospensione del suo podcast Archetypes di Spotify almeno in questo periodo, contraddistinto dal lutto nazionale per la morte della regina Elisabetta. Sarebbe uscito il quarto episodio, ma ora bisognerà attendere. Come scritto dal sito Today, negli episodi Meghan Markle si è soffermata “sull’ambizione che ha avuto una ricaduta negativa dopo aver conosciuto Harry”. Ma anche sul figlio Archie, che ha rischiato grosso durante un incendio, e ci sono anche state delle stoccate alla famiglia reale.

A proposito della regina Elisabetta, il sito news.com parla di una lettera che la defunta sovrana inviò tempo fa a Sidney. Il contenuto resta un mistero e tale resterà per 63 anni. Solo trascorso questo tempo la lettera, che si trova in una capsula del tempo nel Queen Victoria Building di Sidney, potrà essere aperta. La regina Elisabetta ha scritto questa lettera nel 1986.

“Harry e Meghan, devo dirvelo”. Re Carlo III, il messaggio a sorpresa per il figlio e la moglie