Il tanto atteso discorso di Carlo da re dopo la morte della regina Elisabetta è stato trasmesso nel tardo pomeriggio del 9 settembre. Il messaggio in questione era stato precedentemente registrato ed è poi stato mandato in onda in tutto il mondo. Tanti i temi toccati dal futuro sovrano, ma a balzare alle orecchie è stato indubbiamente il suo pensiero rivolto a Harry e Meghan Markle. Parole arrivate forse in maniera inaspettata, ma che hanno attirato l’attenzione dei sudditi e di tutte le persone all’ascolto.

Ovviamente Carlo, nella sua prima dichiarazione da re dopo la perdita dell’amata madre, non poteva che soffermarsi inizialmente proprio su di lei. Prima di parlarvi di cosa ha detto su Harry e Meghan Markle, le sue affermazioni conclusive sulla monarca defunta hanno commosso tutti: “Mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro e defunto papà, voglio dire semplicemente questo: grazie, grazie per il tuo amore e la devozione alla nostra famiglia e alla famiglia delle nazioni che hai servito così diligentemente per tutti questi anni”.





Carlo, primo discorso da re: il messaggio per Harry e Meghan Markle

Poi, Carlo ha aggiunto: “Che voli di angeli ti cantino al tuo riposo”. Il re del Regno Unito, prima di dire qualcosa di importante nei riguardi di Harry e Meghan Markle, si è concentrato anche sul figlio William, suo successore al trono: “Al mio primogenito William va il titolo di principe di Galles. Sono orgoglioso di assegnargli il titolo che ho avuto il privilegio di portare durante la maggior parte della mia vita. Sono certo che William e Kate continueranno ad essere di ispirazione. Conto sull’aiuto della mia amata moglie Camilla, diventa la mia regina consorte e so che sarà all’altezza del ruolo”.

A proposito di Harry e Meghan Markle, re Carlo ha affermato nel suo discorso: “Esprimo il mio amore per il principe Harry e Meghan, mentre continuano a costruire le loro vite oltreoceano”. Quindi, non ha sicuramente utilizzato molte parole ma allo stesso tempo sono state significative visto che ha confermato di accettare le decisioni assunte dal figlio e da sua nuora. E staremo a vedere che tipo di reazioni ci saranno, quando nei prossimi giorni e soprattutto al funerale tutti dovranno incontrarsi.

Bandiere a mezz’asta nelle residenze reali, quelle di Whitehall e di altri edifici governativi, poi la proclamazione ufficiale del Re al St James’s Palace di Londra, davanti al corpo cerimoniale Accession Council. L’annuncio sarà dato da un balcone del St James’s Palace e un altro sarà letto al Royal Exchange nella City di Londra.

