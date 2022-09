Morte della Regina Elisabetta, attesa la proclamazione del Re Carlo III. Si spegne a 96 la Regina Madre, segnando in modo indelebile le pagine della storia. Ondata di commozione in tutto il Paese manifestata dai fiori e dai messaggi di condoglianze posti tutti davanti alle sedi diplomatiche britanniche. E al contempo non si può che pensare anche al momento della formale proclamazione del principe Carlo, adesso Re con il nome di Carlo III.

La proclamazione di Re Carlo III è più che attesa. Questo il titolo del figlio di Lillibet e del principe Filippo prossimo a prendere lo scettro del Regno. Camilla sarà invece la Regina consorte, come annuncia Buckingham Palace. William, erede al trono, e Kate diventano i duchi di Cornovaglia e di Cambridge. La notizia viene riportata e diffusa su il Times. Atteso l’incontro di Re Carlo III con il primo ministro britannico Liz Truss e con i rappresentanti del governo, con l’arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster.





La proclamazione di Re Carlo III: come e quando avverrà

Bandiere a mezz’asta nelle residenze reali, quelle di Whitehall e di altri edifici governativi, poi la proclamazione ufficiale del Re al St James’s Palace di Londra, davanti al corpo cerimoniale Accession Council. L’annuncio sarà dato da un balcone del St James’s Palace e un altro sarà letto al Royal Exchange nella City di Londra.

E il primo discorso alla nazione del re trasmesso intorno alle 18 ora locale sulla televisione britannica. In ricordo della Regina Elisabetta II, a suonare a Westminster Abbey e alla cattedrale di St.Paul le campane che a ogni rintocco omageranno ogni anno di vita della Regina). Alte le bandiere che torneranno ad alzarsi per 24 ore per la proclamazione e il Re, poi domenica il trasporto del feretro della Regina Elisabetta II a Edimburgo.

Una commemorazione densa per la Regina defunta, con una processione che dall’abbazia procederà verso Wellington Arch, all’Hyde Park Corner di Londra, sino al castello di Windsor dove Elisabetta II verrà sepolta nella King George VI Memorial Chapel accanto al principe Filippo. Il giorno del funerale sarà ‘cordoglio nazionale’ e in tutto il Regno Unito verranno rispettati due minuti di silenzio.

