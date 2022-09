Morte della Regina Elisabetta, per Harry e Meghan Markle (e i figli Archie e Lilibeth Diana) arriva la doccia gelata. La notizia, non confermata, arriva a poche ore dall’atteso discorso di Carlo che sarà formalmente proclamato re del Regno Unito nella giornata di domani, sabato 10 settembre con il nome di Carlo III. I passi formali dell’accessione al trono inizieranno questa mattina: il Consiglio di Accessione si riunirà a palazzo St. James e il nuovo re sarà proclamato dal balcone. Carlo terrà un discorso e incontrerà il primo ministro, il governo, il capo dell’opposizione, l’arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster.



Sempre per sabato è atteso l’arrivo della bara della sovrana a Londra mentre i funerali sono previsti fra dieci giorni secondo un calendario già stabilito da tempo, durante il quale sarà tenuto il lutto. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica.





Morte Regina Elisabetta, Harry e Meghan Markle esclusi dal testamento



Ieri, subito dopo l’annuncio della morte, la neo premier Liz Truss ha voluto esprimere il dolore della nazione: “è uno shock enorme per la nazione e il mondo”. La sovrana è stata “una roccia su cui è stata costruita la moderna Gran Bretagna”. “Siamo tutti devastati”, ha dichiarato davanti al numero 10 di Downing Street, aggiungendo che è terminata “la seconda era elisabettiana”. La premier rende omaggio al nuovo re, Carlo, invitando il popolo britannico a unirsi e sostenerlo, con “lealtà e devozione”. (Leggi anche “Ecco perché io e Harry siamo scappati”. Terremoto a Buckingham Palace: il motivo della fuga è un’accusa pesantissima alla regina)



“Dio salvi il re”, ha detto. Così mentre emergono i primi particolari sul testamento della Regina che sarebbe stato modificato in agosto. A lanciare l’indiscrezione era stato Star e International Business Time. Al centro della modifica la famiglia di Harry e Meghan Markle. Sembra infatti che dal testamento sarebbe stata esclusa la figlia Lilibeth Diana. E non solo.



I gioielli reali, che per tradizione sono donati a persone particolarmente importanti per la Regina, saranno lasciati alla moglie del principe William (ora erede al trono) Kate Middleton e alla figlia, la principessa Charlotte, nata nel 2015. Un tesoro che comprende diademi, anelli, bracciali, orecchini, spille e collane. Dal testamento verrebbero esclusi anche Harry, Meghan e il primogenito Archie, unici tra i famigliari della Regina.

