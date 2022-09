“La scoperta su Meghan Markle”. Morte regina Elisabetta, cosa si dice della moglie di Harry

La Regina Elisabetta è morta nel pomeriggio di oggi circondata dai suoi famigliari, tra loro non c’era Meghan Markle. Subito dopo il decesso le prime parole ufficiali sono arrivate dal nuovo Re, Carlo, che salirà al trono con il nome di Carlo III. “La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia – ha detto Carlo in una nota – Piangiamo profondamente la scomparsa di un amato sovrano e di una madre molto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei regni e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo”.



“Durante questo periodo di lutto e cambiamento – conclude il messaggio – io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla nostra conoscenza del rispetto e del profondo affetto in cui la Regina era così ampiamente tenuta”. L’ascesa al trono del nuovo sovrano, Carlo III, verrà formalizzata venerdì 9 settembre con una serie di passi.

Morte Regina Elisabetta, Meghan Markle assente a Balmoral







Come è stato annunciato, il nuovo Re e la Regina consorte rimarranno stasera a Balmoral e domani saranno a Londra. Tradizionalmente, il Consiglio per l’Accessione si riunisce al più presto possibile a palazzo St. James, normalmente entro 24 ore dalla morte del sovrano. La notizia dell’assenza di Meghan Markle (in Inghilterra insieme ad Harry dove hanno partecipato ad alcuni eventi anche all’estero per le loro attività di testimonial e patron) ha fatto discutere. (Leggi anche “Chi prende il suo posto”. Morte regina Elisabetta, niente è scontato: chi è l’erede al trono e come funziona)



A stemperare i toni il fatto che neppure Kate fosse presente. Una scelta che potrebbe essere giustificato dal fatto che solo ai parenti di sangue sia stato concesso di salutare la Regina morente. Eppure è indubbio che tra Kate e Meghan ci siano delle sostanziali differenze nel rapporto che le rispettive famiglie avevano con Elisabetta II.



Fa molto riflettere in questi momenti di grande apprensione per Elisabetta la frase pronunciata da Meghan: “Perdonare è molto importante, ma ci serve un grande sforzo”. Inoltre la duchessa aveva gettato altra benzina sul fuoco nel rapporto tra Harry e il padre Carlo, per poi rettificare tramite la sua portavoce ma provocando comunque la reazione preoccupata dell’erede al trono, che aveva rassicurato sul suo amore indistinto per entrambe i figli.

