“Se lo fa fare in bagno”. Carlo d’Inghilterra, la scoperta su sui vizietti privati. E c’è anche Camilla

Il principe Carlo e gli strani vizi a palazzo. È noto da tempo che il primogenito della regina Elisabetta ha diverse manie che se da un lato creano qualche imbarazzo a corte dall’altro lo hanno sempre accompagnato. E pare che in questo sia un buona compagnia perché anche Camilla non sarebbe da meno. A fare luce su certi ‘vizietti’ ci ha pensato adesso lo scrittore e biografo Brian Hoey che ha scritto il libro “Not in Front of the Corgis: Secrets of Life Behind the Royal Curtains”.

In quest’opera l’autore svela alcuni segreti davvero curiosi del principe Carlo, accusato di essere “il più viziato” della Famiglia Reale. Carlo viene descritto come incapace di badare a sé stesso fin dalle cose più elementari, come ad esempio vestirsi. Sembra infatti che siano i domestici a prendersi cura di Carlo e fare praticamente ogni cosa al posto suo. In questo pare che anche Camilla si sia adeguato agli stessi standard del marito.





Gli strani vizi del principe Carlo e di sua moglie Camilla

Tra le stranezze che Carlo richiede quotidianamente alla sua servitù una riguarda perfino i lacci delle sue scarpe. Questi, infatti, devono essere sempre perfettamente stirati. Stessa sorte per il suo pigiama che deve risultare stirato e piegato a regola d’arte. Il principe non ammette deroghe ad un rituale che si ripete sempre uguale a sé stesso fin dal risveglio mattutino.

Secondo quanto rivelato dalla biografia di Brian Hoey c’è un domestico che ha il compito di spremere la giusta quantità di dentifricio sullo spazzolino del principe Carlo. Ma non è finita, perché il figlio di Elisabetta al suo risveglio pretende che la vasca da bagno sia pronta all’uso e con il tappo posizionato secondo le sue specifiche richieste. La vasca deve essere riempita a metà e la sua temperatura deve essere tiepida.

Pare che anche a tavola Carlo abbia delle pretese particolari, ma su questo punto mancano i dettagli. Un’altra particolarità è quella che accompagna il principe di Galles nei suoi viaggi. Sembra infatti che ogni volta si porti dietro… la sua tavoletta del water. Su questo punto, però, a specifica richiesta di un giornalista Carlo rispose: “Oh, non credere a tutte quelle stronzate. L’idea stessa!”. Infine pare che pure Camilla venga considerata parecchio pigra e che a palazzo si dia da fare il meno possibile. Ah, beati loro!

