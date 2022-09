Anna e Andrea d’Inghilterra hanno partecipato alla processione della bara della madre, la regina Elisabetta II, dal castello di Balmoral a Holyroodhouse Palace per poi arrivare alla cattedrale di Saint Giles di Edimburgo. Alla processione hanno partecipato anche il nuovo re, Carlo III, la regina consorte Camilla e l’altro figlio della sovrana, Edoardo insieme alla moglie Sophie.

Sono stati migliaia gli scozzesi che hanno voluto rendere omaggio alla sovrana. Perla prima ministra Nicola Sturgeon è stata un’occasione per “riunirsi pubblicamente e iniziare a segnare la perdita condivisa del nostro Paese. La morte di Sua Maestà al Castello di Balmoral significa che la Scozia ha perso uno dei suoi servitori più devoti e amati. Sarà particolarmente toccante vedere la bara di Sua Maestà iniziare il suo viaggio dalla sua casa nell’Aberdeenshire al Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo”.





Anna e Andrea d’Inghilterra, il dettaglio della divisa militare

Lunedì Re Carlo e la regina consorte sono arrivati a Edimburgo per la tradizionale Veglia dei Principi alla presenza di tutta la famiglia reale, mentre Anna, Andrea, ed Edoardo sono arrivati da Balmoral, dove giovedì è spirata Elisabetta. Si è volta la funzione religiosa e poi i cittadini hanno potuto rendere omaggio alla sovrana più longeva del regno Unito davanti alla sua bara. Secondo il protocollo London Bridge, martedì la bara arriverà a Londra, dove ci saranno altre celebrazioni e i funerali di Stato.

Durante la processione a Edimburgo, e sarà coì anche per i funerali si Stato, molti hanno notato che Anna indossava la divisa militare, mentre Andrea no. Anzi, il figlio prediletto della regina è stato l’unico a vestire in civile e in molti si sono chiesti il motivo. Durante il primo tributo pubblico alla regina Elisabetta, il duca Andrea, al contrario della sorella Anna e del fratello minore Edoardo, non indossava l’uniforme militare a causa dello scandalo in cui il figlio della defunta Elisabetta è coinvolto, quella del pedofilo Jeffrey Epstein.

Andrea è stato accusato di abusi sessuali da Virginia Giuffre, una vittima di Epstein che sostiene di essere stata “svenduta” al principe dal finanziere e dalla sua complice, Ghislaine Maxwell. A seguito delle accuse la regina Elisabetta aveva deciso di svestirlo di ogni onore reale con l’obbligo di ritirarsi a vita privata. Per questo motivo, non avendo più alcun titolo nobiliare e militare, Andrea ha sfilato in abiti civili mentre Anna ed Edoardo hanno indossato gli abiti militari.

