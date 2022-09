“La verità su mia nonna”. Harry, il silenzio è rotto: ora che la regina Elisabetta è morta lui parla

Harry parla della regina Elisabetta. La scomparsa della sovrana del Regno Unito ha colpito il mondo intero, ma a soffrire della perdita è soprattutto la famiglia reale, che in Elisabetta ha sempre visto una madre, una zia, una nonna e una colonna portante per tutti. Nei giorni scorsi l’erede al trono William ha pubblicato una lettera in cui ha ricordato la figura della sovrana ma anche quella di semplice nonna.

“Tanto sarà detto nei giorni a venire sul significato del suo storico regno. Io, invece, ho perso una nonna“, si legge nella dichiarazione rilasciata dal principe William a pochi giorni dalla morte della Regina Elisabetta. Una leader storica, ma anche la sua “nonnina”, come la chiamava affettuosamente. Dopo William è stato il turno del fratello Harry, arrivato a Balmoral quando la notizia della scomparsa della regina era arrivata da pochi minuti.





Harry parla della regina Elisabetta: “Ciao nonna, manchi tantissimo”

Harry ha parlato della regina Elisabetta descrivendo la sovrana come “una bussola guida per così tanti nel suo impegno nel servizio e nel dovere. Era ammirata e rispettata a livello globale. La sua grazia e dignità incrollabili sono rimaste vere per tutta la vita e ora la sua eredità eterna”. Nella lettera pubblica, Harry ha ricordato le parole pronunciate dalla regina Elisabetta in occasione della scomparsa del principe Filippo: “La vita, ovviamente, è fatta di separazioni finali e di primi incontri”.

Nell’omaggiare la nonna, Harry si è rivolto direttamente a lei ricordando i momenti trascorsi insieme: “Nonna, anche se questa separazione finale ci porta grande tristezza, sarò per sempre grato per tutti i nostri primi incontri, dai miei primi ricordi d’infanzia con te, all’incontrarti per la prima volta come mio comandante capo, al primo momento in cui tu hai incontrato la mia cara moglie e hai abbracciato i tuoi amati pronipoti. Custodisco questi momenti condivisi con te e molti altri momenti speciali nel mezzo”.

“Manchi già tantissimo, non solo a noi, ma al mondo intero. – si scrive ancora Harry ricordando la regina Elisabetta nel sito Archewell – E per quanto riguarda i primi incontri, ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di re Carlo III. Grazie per il tuo impegno al servizio del Paese. Grazie per i tuoi validi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso”. Poi un ultimo saluto, anche nel ricordo del nonno Filippo: “Anche noi sorridiamo sapendo che tu e il nonno siete riuniti ora, ed entrambi riposate insieme in pace”.

