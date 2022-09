La neo principessa del Galles Kate Middleton ha svela la reazione del figlio Louis alla notizia della morte della regina Elisabetta. L’8 settembre la sovrana più longeva del Regno Unito è scomparsa lasciando attoniti non solo i suoi sudditi, ma tutto il mondo, ormai abituato a vederla affacciata alla balconata di balcone di Buckingham Palace e in tutte le occasioni ufficiali.

Settant’anni di regno conclusi nel suo amato castello di Balmoral, dove è spirata nel pomeriggio dell’8 settembre. “La Regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte resteranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”, aveva annunciato Buckingham Palace, riferendosi al nuovo sovrano, Carlo, che ha scelto il nome di Carlo III, e alla moglie Camilla, che sarà la regina consorte.





Morte regina Elisabetta, la reazione di Louis: “È col bisnonno”

Durante la riunione in onore della regina, a sorpresa William e Harry si sono presentate insieme alle loro consorti, Kate Middleton e Meghan Markle. I quattro hanno fatto una lunga passeggiata e salutato la folla radunata nella residenza reale e in questa occasione la moglie di William, alla morte della nonna principe del Galles, ha parlato di come i figli hanno affrontato la morte della regina Elisabetta.

Per l’erede al trono George, Charlotte e il piccolo Louis, la regina Elisabetta era semplicemente gan-gan, un soprannome dato quando George, ancora bambino, non riusciva a pronunciare la parola bisnonna, che in in inglese è great grandmother. La notizia della morte della regina Elisabetta è stata data anche ai pronipoti e durante la passeggiata in ricordo della sovrana, Kate Middleton ha parlato della reazione avuta da Louis.

Secondo i giornali britannici Kate, palesemente emozionata, avrebbe raccontato a un gruppo di bambini quello il commento fatto dal suo terzogenito Louis, noto per aver divertito tutti al Giubileo di Platino della regina Elisabetta, quando: “At least grannie is with great-grandpa now”, ovvero “Louis ha detto almeno la nonna ora è con il bisnonno”.

“Come è morta davvero”. Regina Elisabetta, la decisione dei medici dopo l’incidente in casa