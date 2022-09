“Nessun rispetto”. Meghan Markle, l’affronto davanti la bara della Regina non sfugge alle telecamere

Meghan Markle nella bufera, sulla moglie di Harry piovono accuse quando mancano pochi giorni alla celebrazione dei funerali della Regina. Regina alla quale il nipote ha voluto dedicare un pensiero all’amata nonna scomparsa con la quale, negli ultimi anni, le frizioni non sono mancate. “Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina – e nel piangere la sua perdita – ci ricordiamo quanto fosse una bussola guida per così tanti nel suo impegno nel servizio e nel dovere. Era ammirata e rispettata a livello globale. La sua grazia e dignità incrollabili sono rimaste vere per tutta la vita e ora la sua eredità eterna”.



“Facciamo eco alle parole che ha pronunciato dopo la morte del marito, il principe Filippo, parole che possono portare conforto a tutti noi ora: «La vita, ovviamente, è fatta di separazioni finali e di primi incontri. Nonna, anche se questa separazione finale ci porta grande tristezza, sarò per sempre grato per tutti i nostri primi incontri, dai miei primi ricordi d’infanzia con te, all’incontrarti per la prima volta come mio comandante capo, al primo momento in cui tu hai incontrato la mia cara moglie e hai abbracciato i tuoi amati pronipoti”.





Meghan Markle nella bufera: “Ha un microfono sotto al vestito”



E ancora: “Custodisco questi momenti condivisi con te e molti altri momenti speciali nel mezzo. Manchi già tantissimo, non solo a noi, ma al mondo intero. E per quanto riguarda i primi incontri, ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di re Carlo III. Grazie per il tuo impegno al servizio del Paese. Grazie per i tuoi validi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso. Anche noi sorridiamo sapendo che tu e il nonno siete riuniti ora, ed entrambi riposate insieme in pace”. (Leggi anche “Gesto importante dopo la morte della regina”. E drastico: Meghan Markle, la decisione)



Non sono bastate però queste parole per togliere i dubbi su Meghan Markle sulla quale, nelle ultime ore, gira una voce piuttosto imbarazzante Alcune persone, infatti, hanno affermato che stesse indossando un microfono nascosto sotto al vestito durante i colloqui con William e Kate e nella camera ardente della Regina. Il sito PageSix, per esempio, mostra anche la foto incriminata. “Non riesco a credere che stia registrando tutto. Lei è una donna vile e tossica. Spero che Re Carlo abbia detto a Harry di non farla andare al funerale”.

Is Meghan markle wearing a mic to use the queens death for her Netflix reality show? and her legs 🤮🤮🤮🤮#cancelnetflix #MeghanMarkleIsALiar #MeghanMarkleIsAGrifter #HarryisaTraitor pic.twitter.com/XtSN01SwM2 — CiciTee (@CiciTee1) September 11, 2022



C’è chi suggerisce che la moglie del Principe Harry stia raccogliendo informazioni per le docu-serie che andranno in onda su Netflix. Ma chi è vicino a lei si è affretto a smentire: “Questa è una pazzia. E le sta recando un danno. Ovvio che non stesse indossando un microfono”.

