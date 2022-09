Tra pochi giorni ci saranno i funerali della regina Elisabetta, precisamente lunedì 19 settembre. In queste ore è invece iniziata la veglia funebre, dopo il corteo da Buckingham Palace a Westminster Hall, che durerà quattro giorni e pare che le persone possano attendere fino a 30 ore in fila prima di poterla salutare. Ma a fare rumore è stato il gesto di Meghan Markle, che ha sorpreso tutti. Nessuno probabilmente si aspettava una reazione del genere da parte della moglie del principe Harry. Ma così è stato.

Dopo la morte della regina Elisabetta, c’era comunque stato un altro gesto di Meghan Markle per rispettare questi giorni di lutto. Disposta la sospensione del suo podcast Archetypes di Spotify almeno in questo periodo, contraddistinto dal lutto nazionale per la morte della regina Elisabetta. Sarebbe uscito il quarto episodio, ma ora bisognerà attendere. Come scritto dal sito Today, negli episodi Meghan Markle si è soffermata “sull’ambizione che ha avuto una ricaduta negativa dopo aver conosciuto Harry”.





Regina Elisabetta morta, il gesto di Meghan Markle durante la veglia

A proposito della regina Elisabetta, non c’è stato solo questo gesto di Meghan Markle a rubare la scena. In vista dei funerali, è emerso che non sono stati invitati all’estremo saluto alla monarca il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, nonché i capi di Stato dell’Afghanistan, del Venezuela e della Siria. Non ci saranno nemmeno esponenti del Myanmar e della Bielorussia. Ma ci saranno tante altre personalità di spicco, come il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden.

Inoltre, si è saputo su Meghan Markle e Harry, grazie al Telegraph, che i figli Archie e Lilibet potrebbero arrivare nel Regno Unito per trascorrere del tempo coi genitori ma senza presenziare ai funerali della regina Elisabetta. Ma il momento sorprendente si è registrato nella giornata del 14 settembre, quando l’americana di 41 anni si è commossa nel corso della funzione dell’arcivescovo di Canterbury. Dunque, lacrime non solo per l’erede al trono William, ma anche per l’attrice, che si è emozionata.

La regina Elisabetta verrà sepolta con alcuni gioielli della sua collezione personale. Come spiega Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council, la madre di Carlo III indosserà un paio di orecchini di perle e la fede nuziale realizzata con l’oro del Galles, tradizione della famiglia reale dal 1923, anno del matrimonio tra re Giorgio VI ed Elisabetta Bowes-Lyon, genitori di Elisabetta II.

