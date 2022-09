Un corteo ha accompagnato il feretro della Regina Elisabetta da Buckingham Palace a Westminster Hall. La bara, posta su un catafalco, verrà esposta al pubblico fino al funerale di lunedì 19 settembre dopo il breve servizio religioso dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Davanti a tutti sempre re Carlo III e la regina consorte Camilla, dietro gli altri figli della regina in ordine di età: prima Anna con il marito Tim, dietro ancora Andrea da solo e poi Edoardo con la moglie Sophie.



Seguivano in ordine l’erede al trono William con Kate e dietro a loro Harry con Meghan, seguiti poi da altri familiari. Tra tutti i membri della famiglia reale Harry è stato l’unico a cui non è stato concesso di indossare una divisa militare. Sintomo di una frattura che secondo Oprah Winfrey potrebbe essere presto sanata. La conduttrice ha una sua idea su cosa succederà all’interno della royal family.





Harry e Meghan Markle, pace in vista con la Royal Family



Secondo la conduttrice Harry e Meghan si riappacificheranno con una cara amica di Harry e Meghan. Lo ha detto durante un’intervista al Toronto Film Festival. “Questo è quello che penso, penso in tutte le famiglie – sai, mio padre è morto di recente, quest’estate, e quando tutte le famiglie si riuniscono per una cerimonia comune, il rituale di, sai, seppellire i tuoi morti, c’è un’opportunità di pacificazione. Spero ci sarà anche in questo caso”. (Leggi anche “Ha trovato lavoro!”. Il principe Harry fa sul serio: la nuova vita dopo la rottura con la famiglia reale)



La relazione del duca e della duchessa di Sussex con la famiglia reale era diventata tesa da quando si erano ritirati come membri a della famiglia reale nel 2020 e peggiorata dopo la famosa intervista del 2021.. Nel corso dell’intervista in questione il principe Harry era stato durissimo. “La mia vita a Corte è stata un po’ come quella di Jim Carrey nel The Truman Show”, ha spiegato il principe Harry. Che poi ha rincarato la dose: “La mia vita è come un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo”.

Una costante sceneggiata con la quale il principe Harry ha dovuto convivere già da bambino: “Da bambino, quando stavo male, facevo finta di sentirmi bene. L’odio è per chi vive un dolore irrisolto. Quando sei sconvolto da qualcosa e non stai bene, vai a cercare aiuto. Io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, fingendo di sentirmi bene. Ho rifiutato i sentimenti”.

“Nella bara insieme a lei”. Elisabetta II, come (e con cosa) verrà sepolta: l’indiscrezione